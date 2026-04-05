冒黑幫名義亂砸無辜住家 帶頭男子遭私下毒打丟包

花蓮警分局依涉嫌傷害、妨害自由及妨害秩序罪把三人移請花蓮地檢署偵辦。（警方提供）

花蓮21歲周姓男子經常打著黑幫名號在外惹事，上月底還率眾砸一對六旬老夫婦的住家，最後發現是烏龍砸錯對象，結果周男遭3名男子自住宅強行押走，帶往秀林鄉水源村山區毒打後丟包路邊。花蓮警分局獲報後啟動專案小組，在5小時內迅速將22歲黃姓男子等3嫌緝捕到案，全案依傷害、妨害自由及妨害秩序罪嫌移送花蓮地檢署偵辦。

警方調查，被害的21歲周姓男子過去曾加入黑幫但經常無端惹事遭剔除，不料周男持續掛著前組織名號在外滋事，上月底更因烏龍討債，帶頭持辣椒水、棍棒誤砸花蓮市一處60多歲夫婦居住的民宅，傷及無辜引來不滿，31日凌晨4點多，黃姓、杜姓及林姓男子等3名嫌犯，駕車前往周男住處，強行帶離並押往偏僻的水源村山區毒打。

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周男遭棍棒輪番毒打，造成周男全身多處擦挫傷，3名男子把周男棄置路旁，由路人發現報案送醫，周男哥哥隨後也趕往派出所報警，花蓮警分局獲報後，立即啟動「鷹眼小組」調閱監視器追查，鎖定涉案車輛後，在獲報5小時內陸續通知黃嫌等3人到案，全案依涉嫌傷害、妨害自由及妨害秩序罪移請花蓮地檢署偵辦。

花蓮警分局今指出，民眾應理性處理糾紛，切勿因一時衝動訴諸暴力或以不法方式解決問題。對於任何危害他人生命、身體及自由之行為，警方均將嚴正執法、迅速查辦。同時也提醒民眾，如遇可疑或危害安全情事，應即時報警求助，共同維護社會治安與公共安全。

花蓮縣周姓男子上月底率眾砸一對六旬老夫婦的住處，被警方逮捕後稱砸錯間。（民眾提供）

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