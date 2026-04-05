檢舉達人頻舉發佔用騎樓 澎湖北辰市場攤商大喊吃不消

馬公北辰市場水果攤商，每日收到三至五張佔用騎樓罰單。（記者劉禹慶攝）

澎湖北辰市場水果攤商，近期被某特定檢舉達人「鎖定」，天天按三餐檢舉，每日收到3至5張紅單，以每張1200元、每月近百張罰單，光罰單支出就12萬元，加上人事管銷、租金成本支出，讓攤商大喊吃不消，雖然透過民代「關心」，但警政單位也無奈，不開單就是「瀆職」，只能由根本修法才能整本清源。

馬公北辰市場為澎湖最大南北貨市場，是馬公的黃金地段，因此寸土寸金，許多業主將騎樓租用攤商，不少攤位延伸至馬路上，成為長期以來亂象，執法單位進入市場檢查，就形成「你追我跑」，攤商會主動收回攤架，雙方也相安無事，形成市場內「特殊文化」。

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但近年來檢舉達人興起，北辰市場攤販被某特定檢舉達人鎖定，其中又以位在三角路口的某水果攤商，遭到「報復式」瘋狂檢舉，每日照三餐檢舉，有時下雨天還「加碼」，因此每天平均收到3至5張佔用騎樓罰單，厚厚一疊罰單，店家雖然透過各級民代向警政單位「關心反映」，但警方也無奈，若不開單，檢舉達人就向澎湖地檢署、監察院、警政署檢舉警方「瀆職」。

針對此一問題，唯一可解方法，就是由澎湖縣政府、馬公市公所召開會議，比照高雄市場管理辦法，制訂北辰市場攤販騎樓設攤自治條例，並由議會通過立法程序，才能避免爭議持續。

水果攤位在騎樓內，必須修法才能解決問題。（記者劉禹慶攝）

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