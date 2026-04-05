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    首頁 > 社會

    桃園醉男當街揮舞西瓜刀嚇壞路人 6勇警壓制送辦

    2026/04/05 11:51 記者李容萍／桃園報導
    桃園市楊梅區驚見有男子在街頭持刀揮舞，楊梅警分局獲報派遣6名優勢警力壓制。（記者李容萍翻攝）

    桃園市楊梅區驚見有男子在街頭持刀揮舞，楊梅警分局獲報派遣6名優勢警力壓制。（記者李容萍翻攝）

    桃園市楊梅區一名47歲的吳姓男子，昨（4）日下午3點許疑因飲酒後情緒不穩，手持西瓜刀走上街揮舞，還一邊大吼大叫，目擊民眾嚇得急忙閃避，並隨即通報警方。楊梅警分局出動6名員警獲報後到場，當場將吳男壓制，對其實施保護管束後，全案依社會秩序維護法予以究辦。警方強調，絕不容許危害社會治安的情事發生。

    地方臉書社團「我是楊梅人」昨晚PO文，表示在新農街某剪髮店前方，有一名男子持刀不斷揮舞，提醒用路人多加注意，並提到警方經民眾通報後已將男子逮捕。

    楊梅警分局今日說明，草湳派出所昨下午3時許接獲報案，立即派員到場處理。經了解，吳姓男子因經濟壓力及酒後情緒不穩等因素，於新農街徘徊、手持一把西瓜刀揮舞，還一邊大聲謾罵，嚇得路人紛紛閃避。草湳所6名員警將其壓制，並實施保護管束，所幸未造成任何人員傷亡，全案依社維法進行究辦。

    楊梅警分局長吳傳銘強調，對於任何暴力不法行為，警方必定迅速查辦、嚴正處理，絕不容許危害社會治安情事發生。

    ☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

    警方查扣的西瓜刀。（記者李容萍翻攝）

    警方查扣的西瓜刀。（記者李容萍翻攝）

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