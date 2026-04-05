停自助洗車場方式不同又不洗車 警查覺有異搜出喪屍煙彈

警方見該車停在自助洗車場方式不同，且也沒在洗車，經盤查後搜出喪屍煙彈等毒品。（記者陸運鋒翻攝）

新北市林姓男子駕車載著王姓男子，前往板橋區一處自助洗車場後，因停車方式與其他車不同，且未有洗車行為，巡邏警方察覺有異上前盤查，過程中，2人神情緊張不安，警方隨後在林男身上發現喪屍煙彈，經搜索車內後，又查獲安非他命及卡西酮等毒品，詢後將2人移送偵辦。

板橋警分局調查，信義派出所員警在本月1日凌晨，巡邏經過板橋區信義路某自助洗車場時，見一輛轎車以車頭朝內、車尾朝外方式停在洗車格內，與一般常態車頭朝外、車尾朝內的停車方式不同，且車內2名男子未有洗車行為，員警發覺可疑上前盤查。

請繼續往下閱讀...

過程中，46歲林姓駕駛及49歲王姓乘客面對盤問時，神情茫然且動作表現出明顯緊張不安，對話也支吾其詞，員警進一步詢問是否持有或施用毒品時，林男自知難逃法網，隨即從口袋內拿出依托咪酯煙彈1顆。

警方指出，林嫌為現行犯當場逮捕，又在車內搜出安非他命吸食器（含有殘渣）、卡西酮液體與粉末等毒品，隨後再對林嫌進行毒品唾液快篩檢驗呈陽性反應，依法扣車並製單舉發，警詢後，將林、王依毒品危害防制條例罪嫌移送新北地檢署偵辦，另採集尿液送檢。

☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法