暴雨土石流沖垮瓦斯管線 苗栗西湖民宅烹煮釀火警

暴雨導致土石流沖垮瓦斯管線，苗栗西湖民宅烹煮釀火警。（苗栗縣政府消防局提供）

苗栗縣受昨（4）日暴雨影響，不少地方傳出災情，苗栗縣政府消防局今天指出，昨日清晨6時許西湖鄉發生一起火災，竟是暴雨導致土石流波及民宅並引發的驚險事故，所幸西湖消防分隊接獲報案後，第一時間派遣人車趕赴現場，所幸消防人員部署水線搶救及時，火勢迅速獲得控制，未造成人員傷亡。

西湖分隊指出，因民宅後方土石因雨水沖刷坍方，大量土石流直接掩埋並擠壓屋外的瓦斯鋼瓶，事發當時，屋主正在廚房內烹飪，土石流導致瓦斯管線受損、氣體外洩，隨即引發火燃燒，現場一度濃煙四起，情況相當危急。

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消防人員抵達後立即進行現場安全管制與人員清查，火速撲滅火源。為確保萬無一失，消防隊在殘火處理後，動用五用氣體偵測器對周邊環境進行嚴密偵測，確認現場已無瓦斯殘留及復燃可能，成功阻斷二次災害發生。

西湖消防分隊呼籲，近期受強降雨影響，山區或地質敏感地區民眾應保持高度警覺。若發現住家周邊有土石滑動、管線異常外露或聞到不明瓦斯異味，應立即通報警消單位處理並撤離至安全區域，確保生命財產安全。

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