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    首頁 > 社會

    惡房客遭通緝只付1個月租金就消失 包租代管找上門遭搧耳光

    2026/04/05 11:16 記者陸運鋒／新北報導
    通緝犯陳女因多月未繳房租，被包租代管業者找上門時，還朝林男打巴掌，隨即被警方管束。（記者陸運鋒翻攝）

    通緝犯陳女因多月未繳房租，被包租代管業者找上門時，還朝林男打巴掌，隨即被警方管束。（記者陸運鋒翻攝）

    新北市淡水區一名陳姓女子因長期積欠房租又避不見面，因此包租代管業者林姓男子在前天（3日）凌晨0時許，在陳女租屋處守候多時，雙方一見面商討租金問題時，陳女突朝林男搧耳光，警方見狀立即將陳女帶回管束，還發現她是名詐欺通緝犯，詢後解送偵辦。

    淡水警分局調查，42歲陳女疑2019年開始在雙北地區當起租霸，至少有5次租屋未付租金的紀錄，她在去年底以每月23000元，承租淡水區民權路一處社區大樓，但僅付了一個月租金後就沒在繳，甚至避不見面。

    據知，包租代管業者林姓男子因多次聯繫不上陳女，因此在本月2日至陳女租屋處等候，直到隔天凌晨0時許，一見到陳女後立即通知警方到場，而雙方也因商討租金問題時，陳女突然情緒失控，朝林男搧了耳光。

    警方指出，獲報趕抵後，要求陳女配合查驗身分，但陳女拒不提供，且數次謊報虛偽年籍資料，甚至動手攻擊報案人，為防止衝突擴大，員警立即對陳女實施強制管束並帶回派出所查證。

    警方說，經運用警用系統比對，確認陳女為士林地檢署所發布詐欺通緝犯，另林男遭毆打部分，暫不提出傷害告訴，警詢後依詐欺通緝罪嫌解送士林地檢偵辦。

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