高雄公車遭轎車突攔路 街頭爆發行車糾紛

男駕駛路中攔車與公車司機口角，警方將開罰將依法追查。（民眾提供）

高雄疑又發生行車糾紛攔車理論，但這次竟是公車被攔！民眾在三民區大昌二路及建工路口直擊，一輛公車行駛中遭前方轎車突然停下、攔車，駕駛藍衣男子還下車與公車司機起口角，誇張行徑被路人拍下。

轄區三民二分局今表示未獲報案，但駕駛停車道路中攔車，危險行徑已經觸法，可處新台幣6000元以上36000元以下罰鍰，後續將依事證舉發。

請繼續往下閱讀...

據了解，該件誇張攔車事件發生於3日晚間，目擊的路人表示，一開始聽到喇叭長鳴後，轉頭看見公車駛入車道，轎車似乎被阻擋，轎車趕至公車前停下攔住公車，雙方疑因行車糾紛起口角。

警方回應至今未接獲相關報案資料，但根據曝光影像，自小客車在行駛中非遇突發狀況於車道中暫停，違反道路交通管理處罰條例第43條第1項第4款，處新台幣6000元以上3萬6000元以下罰鍰，當場禁止其駕駛，並吊扣該汽車牌照6個月，後續將依相關事證進行舉發，至於轎車駕駛恐涉犯刑法強制罪，也將通知雙方到案釐清案情。

男駕駛路中攔車與公車司機口角，警方將開罰並依法追查。（民眾提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法