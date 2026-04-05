整理失智夫軍中舊物驚見「手榴彈」 軍方鑑定無殺傷力仿真品

黃姓婦人整理軍人退伍的鄭姓丈夫舊物時，意外在木箱內發現一顆以泡泡紙包裹手榴彈的物品，最終確認該物僅為1：1仿真手榴彈，並無殺傷力。（記者陸運鋒翻攝）

新北市一名黃姓老婦人昨天（4日）晚間，整理軍人退伍的鄭姓丈夫舊物時，意外在木箱內發現一顆以泡泡紙包裹手榴彈的物品，連忙向警方報案求助，新莊警分局獲報不敢大意，立即通報軍方到場，最終確認該物僅為1：1仿真手榴彈，並無殺傷力，結束這場虛驚。

新莊警分局調查，85歲鄭姓老翁患有失智症多年，居住在新莊區中正路一帶，而他的81歲黃姓妻子昨在協助整理其過往軍事收藏或舊物時，意外在木箱角落翻出與軍用手榴彈相似的物品，因無法判斷真偽，深怕若不慎震動會釀成慘劇，因此急忙請求警方協助。

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警方指出，獲報後立即由偵查隊長及丹鳳派出所員警到場處理，經初步檢視為疑似軍規手榴彈，隨即以防爆毯包覆並於現場警戒，並通報鑑識中心、刑事局偵查第五大隊及國防部陸軍司令部第六軍團派員到場協助處理。

經刑事局指示，由第六軍團負責移置該疑似爆裂物；憲兵隊及第六軍團到場檢視後，確認該物無批號，研判為1：1仿真手榴彈，無危安顧慮，已由第六軍團帶回營區處理。警方依規定製作相關筆錄，後續將視鑑驗結果後再行處置。

警方呼籲，民眾如發現手榴彈或疑似爆裂物時，務必遵循「不觸碰、不翻動、速報警」三原則，並保持安全距離，立即撥打110報案，由警方到場封鎖並交由專業單位妥適處理，以確保人身安全。

警方封鎖現場調查。（記者陸運鋒翻攝）

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