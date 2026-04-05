毒品通緝犯見警闖紅燈逃竄 翻牆失足卡防火巷落網

張姓毒品通緝犯見警闖紅燈逃竄，翻牆失足卡防火巷落網。（民眾提供）

高雄市張姓毒品通緝犯見警騎車闖紅燈加速逃逸，警方追車至楠梓區右昌街死巷，翻牆未果反失足卡防火巷，警方以優勢警力圍捕逮人，警訊後將他解送歸案外，一併開出6張交通違規罰單，最高可罰8萬6000元。

楠梓警方今表示，加昌所警員前天巡邏行經楠梓區右昌街，發現一名男子騎乘機車形跡可疑，警方上前欲盤查身分之際，該男面露慌張，竟騎車加速逃竄，還一路闖紅燈等，警方立即騎車追逐。

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警方一面保持安全距離尾隨在後，一面以無線電呼叫線上警網支援圍捕，豈料該男逃入右昌街死巷內仍不罷休，竟妄圖翻越路底圍牆逃離現場，卻失足卡進防火巷內無法逃脫，警方隨即以優勢警力合力逮捕，將他帶回警所偵辦。

警方查出張姓男子（36歲）為毒品通緝身分，為躲避警方查緝，沿途闖紅燈等違規行為，遭員警一併告發共6張罰單，最高將面臨8萬6000元罰鍰，警訊後將他解送高雄地檢署歸案。

楠梓警分局重申，如因刑事案件遭受起訴、判刑，應依地檢署或法院通知，於期限內到案，若拒不到案遭通緝，終將為執法人員解送歸案，警方將持續查緝不法。

張姓毒品通緝犯見警闖紅燈逃竄，翻牆失足卡防火巷落網。（民眾提供）

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