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    桃園警分局3人登金榜 他追隨父親腳步考取警大

    2026/04/05 10:31 記者鄭淑婷／桃園報導
    桃園警分局埔子派出所警員羅元笙（右2）考取警大警佐班46期，桃園區中興里長游進福（左1）特別邀請地方書法家呂寶慶（左2）揮毫書寫紅榜，右1為埔子所副所長姜之維。（桃園警分局提供）

    桃園警分局埔子派出所警員羅元笙（右2）考取警大警佐班46期，桃園區中興里長游進福（左1）特別邀請地方書法家呂寶慶（左2）揮毫書寫紅榜，右1為埔子所副所長姜之維。（桃園警分局提供）

    桃園警察分局再傳捷報，今年警佐班第46期考試，共有3位員警順利金榜題名，分別為偵查隊偵查佐楊家弘、陳宏洲及埔子派出所警員羅元笙，3人平日致力於治安維護，並善用勤餘時間精進自我，終於不負努力，成功脫穎而出。

    桃園警分局表示，羅元笙更有一段動人的傳承故事，其父親過去也曾服務於桃園警分局，父子倆都在服務期間考取警大，展現警察志業的世代傳承，而羅元笙目前擔任中興里管區，平時與地方互動良好，深受里民肯定，為祝賀他金榜題名，中興里長游進福特別邀請地方書法家呂寶慶揮毫書寫紅榜，為喜事增添濃厚文化氣息。

    桃園警分局提到，呂寶慶的書法之路別具一格，童年時期曾在放牧牛隻之餘，以紅磚瓦片臨摹墓碑字跡，自學苦練奠定深厚基礎，後於公路局服務期間仍持續精進書藝，退休後更在里內宮廟中福祠及田主媽祠擔任文書工作，長年為地方服務，無論是登錄名冊、撰寫榜單、製作橫幅，甚至里民有需求時即興揮毫，他都樂於協助，此次親筆書寫紅榜祝賀員警金榜題名，更被同仁稱為「神筆手」，為這份榮耀增添滿滿祝福與喜氣。

    桃園警分局表示，3位同仁的優異表現不僅是個人努力的成果，更是團隊精神的展現，未來也將持續鼓勵同仁進修精進，提升整體警政專業，為市民提供更優質的治安服務。

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