年賺200萬青農竟賣毒！ 辯「種田好賺為何販毒」法官不信

黃姓青農向法官說「我年收入200萬元起跳，為什麼要做毒品生意？」，但法官不信。（資料照）

彰化黃姓青農靠務農每年有200萬的獲利，但他卻鋌而走險，跟友人邱男一起販毒，每次交易海洛因1小包1000元才賺2、300元，最大筆交易是11萬元的安非他命，黃卻說沒賺毛錢，他向法官說「我年收入200萬元起跳，為什麼要做毒品生意？」，但買家指證歷歷，令黃無法辯解。他跟邱男因販賣毒品10次，犯10罪，分別被彰化地院判處11年、11年6月徒刑。

黃男已離婚，育有一子，在村裡開早餐店，結束營業後，立即下田工作，他向法官說，「我每年靠務農就可以獲利200萬」。

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黃男跟邱男一起落網，判決書指出，邱、黃去年4月19日帶著250公克的安非他命開車前往林厝交流道附近一處超商與一名女子交易，雙方以11萬元成交。另外5月共有9次交易小包裝海洛因的紀錄，地點都在邱男的住處。

邱男落網後坦承犯行，但黃男矢口否認犯行，他強調，4月19日當天是充當司機，買家是向邱男買。

黃男堅稱，自己光務農的每收入200萬元起跳，「我種田這麼好賺！有什麼道理要賣毒品？」這還沒有算入經營早餐店，「我不是笨蛋」沒有必要冒險跟人家去販毒。更何況邱男賣250公克的安非他命，11萬元只是成本價，沒賺半毛賺，「邱怎可能分給我」。

但法官傳喚安非他命的女買家，她證稱，買賣都跟黃男聯絡，雙方約定12萬元，到車內還跟邱、黃兩人喊價到11萬元才成交。

黃男於警偵中雖供稱其於本案並未賺到利潤等語，然法官表示，毒品取得不易，量微價高，且為政府查緝之違禁物，販賣毒品罪要屬重罪，證人與被告素無仇怨，應無甘冒遭他人供出來源或遭檢警查緝法辦之危險。審酌被告兩人販賣10次一級及三級毒品罪，共犯10罪，黃、邱各判處11年、11年6月徒刑。

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