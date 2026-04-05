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    詐騙假網拍居冠轉往Threads 喪屍煙彈竄升毒品第二大宗

    2026/04/05 10:18 記者陸運鋒／台北報導
    網路購物詐騙占比為詐騙手法之首。（刑事局提供）

    網路購物詐騙占比為詐騙手法之首。（刑事局提供）

    警政署165打詐儀表板統計今年3月最新數據，全國詐騙受理案件為1萬4273件、總財損49億5893萬元，其中，「網路購物」詐騙5618件居詐騙手法首位，而去年竄起的新興毒品依托咪酯「喪屍煙彈」已成為毒品第二大宗；刑事局指出，網購詐騙已逐漸轉至社群平台Threads，籲匯款前提高警覺，另毒品已有多次查緝行動，有效遏止依托咪酯氾濫趨勢。

    曾在網路購買演唱會門票遭詐騙的小郭說，當時在Threads看見兜售韓團 BLACKPINK 演唱會門票，便向對方表達買票意，雙方加入LINE好友後商談後，他先匯款 1萬2千 元至對方指定帳戶，但對方稱交易異常要做「沖正」動作，因此又短時間接連匯出11萬餘元，3筆總金額共12萬餘元，最後發現所謂沖正是匯款成功的，才驚覺被騙前往報案。

    據統計，去年第4季至今年第1季「假網拍」位居詐騙手法首位，詐團除利用臉書外，已逐漸轉往高流量、互動平台Threads發展，串文鎖定流行話題，利用關鍵字吸引用戶瀏覽，包括流行潮流與演唱會周邊，針對盲盒、公仔、熱門偶像演唱會門票或應援物、iPhone 17 Pro等高搜尋量商品進行虛假販售，另有免費贈送陷阱，假借店家倒閉或多出閒置物品，聲稱僅需負擔小額運費即可領取，藉此誘騙民眾。

    此外，我國毒品犯罪原以海洛因、安非他命為主，在警方掃蕩下已呈現減少趨勢，由於新興毒品依托咪酯結合電子煙，成為「喪屍煙彈」迅速盛行，去年毒品查緝數前3年排名為安非他命24208件、依托咪酯12678件、海洛因6210件，而今年至2月為止，安非他命3858件、依托咪酯2033、海洛因813件，喪屍煙彈儼然已成為毒品第2大宗。

    刑事局指出，依托咪酯正式列管前，就已於2024年暑期嚴加查緝，截至今年3月已執行2次暑期青春專案、3次加強喪屍煙彈掃蕩工作，以及4次安居緝毒專案等多波專案查緝行動，因應毒情積極推動提升列管為第二級毒品，以有效壓制濫用趨勢。

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    ☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

    網路購物詐騙件數持續上升。（刑事局提供）

    網路購物詐騙件數持續上升。（刑事局提供）

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