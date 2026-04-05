高級飯店當毒品分裝場還涉網購詐騙 警直搗逮開趴3嫌

警方掌握嫌犯行蹤，前往藏匿的高級飯店攻堅。（記者陸運鋒翻攝）

詐騙與毒品危害社會甚鉅，政府打擊2大毒瘤不遺餘力，新北市新店警分局溯源一起毒品案件，鎖定藥頭董姓男子把高級飯店當成毒品分裝場，還涉及假網拍詐騙案，警方掌握其行蹤上門攻堅，搜出「喪屍煙彈」依托咪酯等多種毒品，還發現董嫌與2名友人正在開毒趴，其中1人還是通緝犯，詢後移送偵辦。

警方調查，本案起源於3月中旬查獲一起毒品案件，經溯源追查後，鎖定34歲董姓男子供應毒品，他居無定所不定時更換藏匿的飯店，當作毒品分裝場據點，讓警方難以掌握行蹤，經過警方分析比對，鎖定董嫌不僅涉嫌販毒，且還提供帳戶給詐騙集團，充當「假網拍詐欺」人頭。

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其中，被害人邱姓女子於今年2月初，在臉書社團購買「icyball冰球樂團」演唱會門票，與詐團賣家取得聯繫後，雙方約定以6000元價格購買2張門票，邱女不疑有他將款項匯入指定帳戶，但對方收款後立即失聯並封鎖，經警方追查，該筆詐騙款項就是匯入董男的人頭帳戶。

據知，警方掌握情資並蒐集相關證據後，向台北地檢署及法院聲請搜索票及拘票，上月28日見時機成熟後出動大批警力，前往新店區某知名飯店攻堅破門進入，發現董嫌正與37歲劉姓友人及25歲許姓女友人開毒趴，3人看見警方時，眼神渙散呈現呆滯狀態。

警方指出，房內搜出大量毒品，包含毒品依托咪酯「喪屍煙彈」11顆（總毛重73.79公克）、依托咪酯菸油1瓶（毛重17.8公克）、安非他命3包（毛重3.76公克）、大麻1包（毛重1.7公克）、卡西酮1包（毛重0.49公克）、安非他命吸食器1組、磅秤1台等證物。

此外，在場的劉男身上同樣持有喪屍煙彈，許女則為新北地檢署發布詐欺通緝犯，警方詢後，將董、劉及許嫌等3人依毒品危害防制條例、詐欺等罪嫌移送台北地檢署偵辦，另持續清查其他共犯。

警方呼籲，民眾網路購買稀缺性門票時，應選擇官方售票系統或優良交易平台，切勿私下匯款給陌生帳戶，另將針對毒品已加強掃蕩，若民眾發現周遭有疑似吸食或販賣毒品情事，請撥打110檢舉共同守護社會安全。

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警方鎖定藥頭董姓男子（右）把高級飯店當成毒品分裝場，還涉及假網拍詐騙案，警方攻堅搜出「喪屍煙彈」依托咪酯等多種毒品，還發現房內許姓友人是通緝犯。（記者陸運鋒翻攝）

警方在飯店房內搜出大量毒品，包含毒品依托咪酯「喪屍煙彈」11顆、依托咪酯菸油、安非他命、大麻等證物。（記者陸運鋒翻攝）

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