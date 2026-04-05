北市警持續強化電子城牆 明年將汰除第二期老舊監視器

台北市警局建置的監視器。（記者王冠仁攝）

為了有效打擊犯罪、維護治安，台北市警局在2008年建置錄影監視器系統，隨時代演進，舊款監視器不符所需，北市警展開汰舊換新工程，在2023年完成汰除第一期老舊監視器。不過，為了減少治安死角，北市警前年新增5百支監視器鏡頭，去年再新增4百支並於今年初完成驗收，同時規劃將於明年開始汰除也屬老舊的第二期監視器，讓治安防護網再升級。

北市警自2008年建置錄影監視器系統，第1期13699支監視器在2013年完工，2018年新增第2期1717支監視器，隔年再於郊區新增2百支。北市警有鑑於第1期監視器老舊，於2020年前啟動第3期工程，並於2023年6月竣工。

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北市警指出，第3期監視器工程不僅汰換第1期13699支監視器，還新增2478支，第3期總共建置16177支。不過，由於某些地區仍有死角，經地方人士、里長、民代向警方反映，警方實地會勘後，前年新增5百支，去年再新增4百支，目前總共有18994支監視器維持運作。

警方說，第3期監視器系統功能強大，不僅有「智慧影像分析系統」，其中2439支鏡頭還具車牌辨識功能，只要輸入車牌資料，系統就會顯示特定時間內，該車牌行經的路口與方向。此外，第3期系統只要輸入特定搜尋條件，像是黑色外套、口罩、單車等，系統也能快速找到符合條件的影像紀錄。

北市警說，第二期建置的1717支監視器鏡頭，以及郊區的2百支，已漸不符合現今需求。北市警將於明年展開汰換作業，並可能會新增內建AI晶片與演算法的「AI監視器鏡頭」；北市警已著手規劃相關採購案，讓未來的監視器鏡頭具有AI功能，勢必能進一步提升警方辨識能力與追查速度。

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