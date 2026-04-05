北市警與台智光協商成功 監視器傳輸費創「歷史低價」

台北市警局建置的監視器。（記者王冠仁攝）

前年3月，國民黨籍台北市議員陳重文，涉圖利監視器及光纖網路業者台智光，向北市府施壓，要求提高警用監視器預算；此案爆發後，台北市警局與台智光，有1年8個多月的時間，對於監視器傳輸費有爭議並對簿公堂。北市警與台智光長期斡旋、協商，加上北市警局長林炎田到任後強勢主導，雙方今年成功破冰，近期更將簽署新約，讓傳輸費創「歷史低價」。

台北市警局自2008年建置錄影監視器系統工程，於2017年和台智光簽訂監視器專案費率子約；依合約，北市警監視器傳輸費率，以數量最多的3M費率為例，每月為2100元。2024年3月，陳重文涉台智光案爆發後，北市警同年4月8日宣布與台智光解除子約，北市府也核定傳輸費降至1761元。

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北市警指出，與台智光解除子約後，台智光否認合約終止並認為傳輸費依然是2100元，雙方無法取得共識。因此，自2024年4月9日起直到去年底，監視器傳輸費率都處在爭議期間，甚而對簿公堂。

不過，經北市警與台智光馬拉松式協商、斡旋，再加上去年陳重文因涉此案一審被判刑8年半，輿論大轉向。今年1月，林炎田擔任台北市警察局長後，認為費率爭議不能一拖再拖，強勢主導，北市警與台智光總算破冰，在今年2月5日會議中，雙方取得共識，迎來使用「歷史新低」傳輸費率的新局面。

根據新合約，北市警轄下18994支監視器，採「非對稱頻寬」，每支每月傳輸費降至1433元，且回溯至今年元旦起算；對比先前每支每月1761元傳輸費，新費率讓北市警每月至少能省下600萬元。

北市警採用「非對稱頻寬」，是因為監視器鏡頭錄影後，只會將影像「上傳」至機房，並沒有「下載」需求，這也是新合約能創下「歷史低價」的主因。

北市警強調，監視器傳輸費用在符合實際需求狀況下，應撙節公帑，以維護市民公共利益。對於雙方爭議期間，台智光所提異議、民事與行政爭訟案共10案，其中7件均遭駁回或不予受理，其中民事訴訟部分一審雖宣判北市警敗訴，但已依程序再提二審上訴，以維護全體市民權益。

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