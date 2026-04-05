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    首頁 > 社會

    不動產、股票、熱門公仔！ 嘉義分署春季聯合拍賣4/7登場

    2026/04/05 10:08 記者丁偉杰／嘉義報導
    執行署嘉義分署將於4月7日舉行春季聯合拍賣會，歡迎民眾踴躍參與，前來撿好康 。（執行署嘉義分署提供）

    執行署嘉義分署將於4月7日舉行春季聯合拍賣會，歡迎民眾踴躍參與，前來撿好康 。（執行署嘉義分署提供）

    法務部行政執行署嘉義分署將於4月7日舉行春季聯合拍賣會，當日拍賣物件有雲嘉縣市不動產、陽信、三信等股票及寶可夢等多款熱門公仔，現場還有農產品、求職諮詢媒合攤位，歡迎民眾踴躍參與，前來撿好康。

    嘉義分署表示，此次雲林地區法拍不動產有14件、嘉義縣市則有12件，拍賣不動產包括農地、建地及建物等；雲林地區的不動產訂於當日上午9時30分投標、10時開標（地點：雲林縣斗六市公園路73號），嘉義縣市不動產在下午2時30分投標、3時開標（地點：嘉市中山路96號）。

    嘉義分署門前廣場春季聯合拍賣活動則於當日下午2時30分開始，法拍物件品項多樣，股票部分有陽信、三信、華泰等商業銀行公司及太平洋電信電纜公司股票，變賣物品部分，特色物件為熱門公仔，其中「盧克與亞修」每隻售價4860元、「黏土人咪古打油」1060元、「黏土人絕劍有記」865元，還有寶可夢等公仔售價皆低於市價。

    拍賣活動現場還有農產品攤位，同時邀請「嘉縣銀髮人才服務據點」設攤，提供55歲以上民眾求職就業諮詢媒合、「財團法人台北市失親兒福利基金會嘉義服務處」設攤販售單親媽媽手作藝品、「嘉義市私立保康社會福利慈善事業基金會-再耕園小作所」販售植物及手工吊飾等。

    拍賣物件股票部分有陽信、三信、華泰等商業銀行公司及太平洋電信電纜公司股票。（執行署嘉義分署提供）

    拍賣物件股票部分有陽信、三信、華泰等商業銀行公司及太平洋電信電纜公司股票。（執行署嘉義分署提供）

    拍賣物件有寶可夢等多款熱門公仔。（執行署嘉義分署提供）

    拍賣物件有寶可夢等多款熱門公仔。（執行署嘉義分署提供）

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