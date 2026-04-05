白牌運將淪詐團收簿手，頻冒名取貨遭判刑1年10月、罰6萬。示意圖。（資料照）

苗栗一名沈姓白牌計程車司機，因覬覦詐騙集團提供的「輕鬆報酬」，竟淪為代領贓物包裹的「收簿手」，穿梭各大超商冒名領取被害人被騙寄出的提款卡，甚至導致多名投資客遭詐數十萬元。沈男落網後還狡辯是「正常載貨」，但苗栗地院法官發現他取貨時刻意戴口罩、代領對象姓名複雜，依加重詐欺、洗錢等罪判處沈男有期徒刑1年10個月，併科罰金6萬元。

判決書指出，沈男自去年5月起，透過通訊軟體「Telegram」與暱稱「邁巴赫」的詐團成員串聯，沈男負責前往指定門市領取包裹。這些包裹內裝的，全是被詐團以「申請補助」、「結婚基金」或「借用提款卡」等藉口騙來的被害人存摺與提款卡。

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沈男領到包裹後，隨即開車送往竹南鎮博愛街路邊轉交，沈男短短數日內便領取了5名被害人的提款卡，其中2名被害人帳戶還被詐團當成「人頭戶」，導致另外9名落入投資詐騙陷阱的民眾，陸續匯入高達數十萬元的血汗錢，隨後遭提領一空。

沈男落網後大聲喊冤，辯稱自己開白牌車代客取貨是「正常業務」，還說包裹大小不一，提款卡夾在書本裡他無權拆開。

法官清查通訊紀錄，發現沈男取件的對象姓名五花八門，且每次取貨都要拍照回報，行徑與一般物流大相徑庭，故依法判刑。

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