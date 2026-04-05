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    「妳介意我穿睡衣嗎？」人妻小王開房討論驗孕 綠帽夫怒告獲賠30萬

    2026/04/05 09:22 記者林嘉東／新北報導
    黃姓人妻與謝姓合夥人開房，討論驗孕。法院認定黃女出軌，與謝男須連帶賠償先生30萬元精神慰撫金。（示意圖）

    黃姓人妻與謝姓合夥人開房，討論驗孕。法院認定黃女出軌，與謝男須連帶賠償先生30萬元精神慰撫金。（示意圖）

    黃姓人妻與合夥開犬貓專科醫院的謝姓男子爆不倫，黃女不僅多次與謝男同宿，更互傳「妳介意我穿睡衣嗎？」等親暱訊息，甚至出現討論驗孕的對話。林姓人夫不堪婚姻遭破壞，憤而向法院提起訴訟求償120萬元精神慰撫金。新北法院審理後，認定黃、謝行為已逾越社交分際，判決2人應連帶賠償林30萬元。

    林提告指出，她與妻子婚後育有2子女，妻子與謝男合夥開犬貓專科醫院後，常透LINE互傳親暱訊息。2023年5月間妻子因擔心懷孕傳訊息給謝男，謝男稱「對不起，讓妳擔心了」、「檢查了妳才放得下心」，妻子隨後告知「解除警報了」；同年11月，妻子在出差飯店傳訊詢問謝男「你介意我穿睡衣嗎？」、「那你要幫我開門嗎？」謝男則邀約妻子「妳來我這邊睡一下」，黃女回覆「不錯的提議」。

    林控訴，妻子不僅向謝吐露愛意告白「我的心在你旁邊，有看到嗎」，謝回：「我找一下」，為了留宿謝男住處，甚至謊稱她住在飯店或手機沒電以隱瞞行蹤。林因不堪婚姻破碎，提告向妻子與謝男求償120萬元精神慰撫金。

    法院審理時，黃、謝辯稱，2人僅為工作夥伴，同宿是為了討論課程，提及驗孕內容僅屬日常玩笑；不過法官認定，謝、黃2 人確有同宿、討論驗孕及親密告白等事實，足以破壞林男婚姻生活之圓滿與信賴，侵害林男配偶權，判謝、黃2人應連帶賠償30萬元為適當；可上訴。

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