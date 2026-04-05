高雄恐龍酷樂園湧人潮 單日12孩童走散女警助尋

高雄恐龍酷樂園湧人潮，單日有12名孩童走散，由婦幼隊女警助尋。（高市婦幼隊提供）

高雄衛武營恐龍酷樂園太夯，人潮爆滿，連假第一天就多達12位迷童，哭著急尋家長，婦幼隊受理後，邊安撫迷童邊協尋家長，經警方了解，大多因小朋友一時好奇走散，呼籲家長留意。

婦幼隊表示，4月3日至6日清明連假期間，高市衛武營國家藝術文化中心舉辦「2026高雄兒童節-恐龍酷樂園」活動，吸引許多家長帶小朋友前往參觀同樂，現場人山人海、人聲鼎沸。

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但同時在茫茫人海中，單日陸續有12名幼童被大型恐龍所吸引，一時忘我，不慎與家人走散，獨自慌亂地在園區內徘徊，警方發現神情茫然的孩童在恐龍展區旁手足無措，立即上前關心並安撫迷童情緒，同時啟動協尋行動。

警方透過主辦單位服務台的廣播系統尋找家屬，並由女警安撫、陪伴迷童聊天，緩解孩童躁動不安，經過警員循循善誘問出家長的電話號碼，短時間內破解孩子給爸爸媽媽的躲貓貓任務，讓焦急惶恐的父母與小孩重逢，家長見到寶貝平安無事，都大大地鬆了一口氣，頻頻向警方表達感謝。

連假還有2天，預計到衛武營觀賞恐龍酷樂園的遊客持續增加，婦幼警察隊隊長王碧玉提醒，大型活動區域人潮密集，家長應注意小孩行蹤，時刻保持在視線範圍內，小朋友容易因一時好奇走散，可預先與小孩約定集合地點，或讓孩童牢記電話號碼、攜帶聯絡資訊小卡，多一份準備、多一份安心。

高雄恐龍酷樂園湧人潮，單日有12名孩童走散，婦幼隊女警助尋。（高市婦幼隊提供）

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