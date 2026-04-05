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    新竹渣夫躲債人間蒸發 法官判准休夫、子從母姓

    2026/04/05 09:01 記者蔡彰盛／新竹報導
    新竹渣夫躲債人間蒸發，法官判准休夫、子從母姓。（情境照）

    新竹渣夫躲債人間蒸發，法官判准休夫、子從母姓。（情境照）

    新竹張姓渣夫聲稱欠債2千多萬會被賣掉器官，竟拋妻棄子人間蒸發，債主不斷上門逼債，妻子陳女憤而訴請休夫，更要求讓孩子從母姓，新竹地院雙雙判准。

    106年結婚育有2名未成年子女的陳女說，夫妻已分居近3年，長期無法溝通，先生張男突然在去年1月間離家，她才知先生欠債高達2千餘萬元，除頻繁要她代為借款，還稱將被賣器官償債，更稱可能危及妻兒安全，令她十分恐懼。

    事後張男完全失聯，有債權人上門尋人，或去電追討，甚遭強制執行扣薪，嚴重干擾妻兒生活安全。她憤而訴請休夫並准孩子從母姓，以確保子女權益及安全。

    法官審酌夫妻感情因張男長期未關心妻兒生活、積欠高額債務而產生裂痕，更於去年逕自離家躲避，音訊全無，任令妻子獨自面對債主催討，使婚姻裂痕益形擴大，終至夫妻間已形同陌路，判准離婚。

    法官另審酌未成年子女自出生起即與母親同住，反觀張男於子女出生後並未實際照顧保護、陪伴成長，致感情疏離，自難期待子女成長後會對父姓有認同感，與其父姓失去相當社會生活聯結，如子女從母姓應更可使子女對母親產生認同感及歸屬感，因此判准2子女從母姓。

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