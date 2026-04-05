不滿妻離婚 新竹渣男跟監盯梢撒冥紙

不滿妻離婚，新竹渣男跟監盯梢撒冥紙遭判刑。（情境照）

在酒店上班的新竹陳姓男子，不滿妻子林女跟他離婚，竟到前妻上班處所送信、尾隨、守候，林女不堪其擾聲請保護令獲准，陳男竟跑到她住處撒冥紙，新竹地院依違反保護令罪判刑。

法官調查，前年5月離婚的陳男，因不甘與林女離婚，竟從前年11月起，連續到前妻工作處強送餐點、飲料，或到林女上班處門口等候、打她電話、送信或到林女上班處與林父住處送信、守候、尾隨，還傳訊「恭喜您們把我逼瘋了」等詞情勒，接著不顧時間、場合，傳送海量訊息騷擾林女。

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林女不堪其擾，乃於前年12月遞狀向新竹地方法院聲請保護令，法官裁准後，陳男仍不顧時間、場合，傳送海量訊息騷擾及情緒勒索林女，假藉女兒要送花給媽媽及行使探視權等名義，到林女住處及工作處騷擾，事後甚至到林女住處撒冥紙。

法官審酌陳男與林女原為配偶關係，因不甘離婚，多次以送餐飲、送信、守候、尾隨及傳送大量訊息方式跟蹤騷擾，又於暫時保護令有效期間內，仍因不願放下，不思理性面對，而無視禁令，多次前去前妻工作地點、住處及以傳送訊息方式騷擾，更曾到住處撒冥紙，致林女心生反感、畏怖，亦嚴重影響林女日常作息及社會活動，最後依違反保護令罪處拘役50日。

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