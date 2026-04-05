打罵妻兒成習 法官准兒免養新竹中風渣父

打罵妻兒成習，新竹地院法官准兒免養中風渣父。（示意圖）

新竹縣李姓男子的父親因中風被送醫後住進長照中心，社工找到李男希望負擔醫療費用，李男表示從小被父親打罵，父親沒有出過一分扶養費用，都是母親一己之力將孩子拉拔長大，向新竹地院訴請免除對渣父的扶養義務，法官裁准。

李男說，父親有酗酒惡習，經常酒後在家中大小聲，敲打房門叫他開門，還以不開門會去娘家殺人等語威脅，讓他非常恐懼。

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父親時常在外飲酒沒付錢就回家，導致警察登門，祖母會會要求母親或孩子付錢。父親不但沒有扶養孩子，還在外面結交女友，曾要求孩子幫他打簡訊給女友。

孩子的生活費用都是由母親負擔，父親分文未付，孩子就學期間均有申請助學貸款，成年後自己負責清償。

母親為了孩子隱忍多年，直至孩子大學畢業才離婚。父親在孩子成年前未盡扶養義務，且情節重大，若由孩子負擔扶養義務顯失公平，因此提告請求免除對父親扶養義務。

法官調查，去年李父因意識不清送醫急救，經診斷為腦中風，目前意識不清，無法溝通，由新竹縣政府安置於長照中心。

母親作證說，先生結婚後收入都是用來自己飲酒花用，沒有交給她，沒有負擔小孩生活費、學費、伙食費，全靠她扶養照顧，費用也是她支付，小孩讀書時有申請助學貸款，成年後是小孩自己負責清償，先生幾乎天天喝酒，酗酒後會對她與小孩大小聲，也會動手打妻小。

法官審酌李父在孩子成長過程中，時常於酗酒後對孩子大小聲，不顧其等已就寢，無故敲打房門叫起床，致孩子們自幼承受極大身心壓力，親子關係淡漠，如由孩子負擔扶養義務，顯失公平，因此裁定免除對父親扶養義務。

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