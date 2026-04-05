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    首頁 > 社會

    高雄塑膠袋漲價2到5成 檢警調嚴查不法囤積哄抬

    2026/04/05 00:58 記者陳文嬋／高雄報導
    高雄塑膠袋漲價2至5成，檢警調深入市場，查緝不法囤積、哄抬。（民眾提供）

    高雄塑膠袋漲價2至5成，檢警調深入市場，查緝不法囤積、哄抬。（民眾提供）

    高雄檢警調清明連假不休息，連2天深入市場查緝供應鏈，攤商反映塑膠袋上漲2至5成，部分市場甚至翻倍漲，供應商供貨減少或採限額供貨，嚴防不肖業者囤積塑膠製品或哄抬價格，以確保民生物資供應穩定。

    橋頭地方檢察署連2天啟動「查緝民生犯罪聯繫平台」監控機制，聯手高雄市調查處與高雄市警察局出擊，針對傳統市場及上游廠商進行大規模實地查訪，鎖定供應鏈查緝，嚴防不肖業者囤積塑膠製品或哄抬價格。

    攤商普遍反映塑膠製品價格上漲2至5成，部分地區如路竹及茄萣市場，甚至出現價格翻倍漲；供應商供貨減少或採取限額供貨。

    高雄市調查處會同經濟部、財政部、消保處等6單位，組成物價聯合稽查小組，前往左營區龍華、美濃、路竹、茄萣、仁武、燕巢區果菜批發市場、仁武區日大塑膠企業行等，進行實地查訪。

    警察局要求旗山、仁武、楠梓、湖內等4個分局，鎖定轄區重點市場加強查緝，包括旗山老街、茄萣觀光市場、楠梓第一公有市場、右昌及路竹市場等。

    經檢警調實地核對進出貨紀錄與現貨庫存，未發現大規模囤積塑膠袋或人為蓄意哄抬價格等涉及刑事不法情事。

    橋頭地檢署強調，民生物資穩定是社會安定的基礎，儘管目前未查獲刑事違法行為，但針對價格異常波動項目持續監控，民眾若發現有囤積居奇或惡意哄抬物價，歡迎檢舉以維護市場秩序。

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