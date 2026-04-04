天雨路滑衝入對向？阿里山公路休旅車對撞5傷

白色休旅車彈飛路旁，嚴重受損。（嘉義縣消防局提供）

嘉義縣番路鄉台18線32.5公里處今天（4日）中午近1點發生對撞車禍，24歲石姓男子開休旅車打滑衝到對向車道，迎面撞上63歲高姓男子駕駛的休旅車，高男的車彈飛路旁草叢，兩車車體嚴重受損，5人受傷，詳細肇事原因仍待調查釐清。

嘉義縣消防局說，中午12點48分左右接獲通報，台18線33公里處番路鄉觸口段車禍，立即派遣分隊趕往救援，現場為2輛汽車車禍，年約24歲男性受困車內，意識清楚、臉部受傷，消防人員動用救助器材協助脫困。另3名傷者都是女性，年約49歲及22歲，意識清楚、肢體疼痛，給予相關處置後，分送嘉基及聖馬爾定醫院救治。

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中埔警分局調查，24歲石姓男子獨自駕駛銀色休旅車，行經事發地點疑因天雨路滑，失控駛入對向車道，與對向63歲高姓男子駕駛的白色休旅車對撞。石男臉部擦挫傷，而高男及3名女性乘客分別有輕微擦挫傷。雙方駕駛酒測值0，詳細肇事原因仍待調查釐清。

中埔分局呼籲，受春雨鋒面影響，山區易發生豪大雨，天雨路滑請駕駛朋友行車務必減速慢行並遵守交通安全規則，避免交通事故憾事發生。

白色休旅車車頭全毀。（嘉義縣消防局提供）

阿里山公路觸口段休旅車對撞。（嘉義縣中埔警分局提供）

警方到場處理，疏導交通。（嘉義縣中埔警分局提供）

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