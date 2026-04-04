凱道直播嗆「500把步槍就位」！劉男涉恐嚇公眾罪移送北檢聲請安置

劉姓男子在民眾黨凱道集會期間，公然透過直播宣稱已備妥「30萬發子彈、500把步槍」，並煽動他人「捐命」殺害特定對象，調查局今天約談到案，訊後依涉嫌恐嚇公眾及煽惑犯罪等罪嫌移送台北地檢署。（記者林嘉東翻攝）

民眾黨前主席柯文哲一審判決結果引發社會高度關注。一名劉姓男子在民眾黨凱道集會期間，公然透過直播宣稱已備妥「30萬發子彈、500把步槍」，並煽動他人「捐命」殺害特定對象。調查局認定劉的行為嚴重威脅公眾安全，今（4日）火速將人約談到案，訊後依涉嫌恐嚇公眾及煽惑犯罪等罪嫌移送台北地檢署，檢方考量其精神狀態不穩，已向法院聲請「暫時安置」。

民眾黨前主席柯文哲一審遭判17年，民眾黨不服判決，3月29日號召支持者到凱道聲援，集會當天，劉姓男子直播揚言自己有30萬發步槍子彈、500把步槍，調查局認為其言論足以引發恐慌。

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調查局指出，劉男於3月29日集會當天，在凱道現場利用社群平台公開直播，語氣激昂地宣稱：「我現在直播喔，我等一下就定位了喔～30萬發步槍子彈，500把步槍，堆在我坐的地方！」隨後更對網路上不特定群眾喊話：「請問現場有人要捐500條命嗎？」

為防止暴力事件發生，調查局報請北檢檢察官李明哲指揮，於今日持約談通知書將劉男帶回。劉男對發布上述言論供認不諱，但對武器來源則無法提出具體說明。檢察官訊後考量劉男言論充滿暴力傾向，且邏輯反覆、情緒極不穩定，為確保社會安全及釐清其精神狀態，決定不採行具保或羈押，而是依刑事訴訟法規定，向法院聲請將劉男「暫時安置」於醫療機構，進行精神鑑定與防範失控行為。

調查局呼籲民眾理性使用社群媒體，調查局將持續監控網路，任何以暴力威脅民眾或煽惑他人犯罪的違法言論，將依法迅速偵辦，維護社會安定。

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