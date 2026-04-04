為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    看同鄉不爽！越南二寶爸持長刀狂刺逼道歉 還清血跡、笑著離開下場曝

    2026/04/04 18:19 記者許國楨／台中報導
    台中高分院改判梁男4年10月徒刑。（資料照）

    台中高分院改判梁男4年10月徒刑。（資料照）

    只因「看不順眼」就攻擊！越南籍梁姓2寶爸在台中太平區與同鄉聚會時，無端對素未謀面的杜姓男子心生不滿，竟持長達32公分的刀猛刺、揮砍，造成對方肋骨骨折、血胸及脾臟損傷，滿身是血還被逼當場道歉，犯後甚至「笑著離開」現場，台中高分院審理後，依重傷害未遂罪改判4年10月徒刑。

    案件發生於2024年11月16日深夜，梁男在員工宿舍飲酒聊天，期間突情緒失控，對毫無糾紛、且也是同鄉的杜男嗆聲要求道歉，隨即衝進廚房拿刀攻擊，杜男驚慌拿起塑膠椅抵擋，仍遭刺中腰部、手部與背部，當場血流如注。過程中，梁男不僅未停手，還逼迫對方低頭道歉，直到杜男不斷求饒才作罷。

    更令人錯愕的是，梁男犯案後並未慌亂逃逸，而是下樓清洗身上血跡，甚至與友人談笑自若，再從容離去，重傷的杜男經緊急送醫手術，住院11天才撿回一命。

    台中地院審理時，梁男否認重傷害犯意，辯稱酒後意識不清、只是「亂揮刀」，但法官勘驗監視器發現，他行走穩定、能清洗血跡且神情自然，認定並無醉態，且持刀攻擊要害部位，具有重傷害不確定故意，判處5年2月徒刑，並於服刑完畢後驅逐出境。

    梁男上訴後改口認罪，台中高分院二審審酌其犯後態度轉變，但考量雙方素不相識、動機薄弱卻手段兇殘，且迄今未與被害人和解撤銷原判，改判4年10月徒刑，全案仍可上訴。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播