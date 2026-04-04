看同鄉不爽！越南二寶爸持長刀狂刺逼道歉 還清血跡、笑著離開下場曝

台中高分院改判梁男4年10月徒刑。（資料照）

只因「看不順眼」就攻擊！越南籍梁姓2寶爸在台中太平區與同鄉聚會時，無端對素未謀面的杜姓男子心生不滿，竟持長達32公分的刀猛刺、揮砍，造成對方肋骨骨折、血胸及脾臟損傷，滿身是血還被逼當場道歉，犯後甚至「笑著離開」現場，台中高分院審理後，依重傷害未遂罪改判4年10月徒刑。

案件發生於2024年11月16日深夜，梁男在員工宿舍飲酒聊天，期間突情緒失控，對毫無糾紛、且也是同鄉的杜男嗆聲要求道歉，隨即衝進廚房拿刀攻擊，杜男驚慌拿起塑膠椅抵擋，仍遭刺中腰部、手部與背部，當場血流如注。過程中，梁男不僅未停手，還逼迫對方低頭道歉，直到杜男不斷求饒才作罷。

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更令人錯愕的是，梁男犯案後並未慌亂逃逸，而是下樓清洗身上血跡，甚至與友人談笑自若，再從容離去，重傷的杜男經緊急送醫手術，住院11天才撿回一命。

台中地院審理時，梁男否認重傷害犯意，辯稱酒後意識不清、只是「亂揮刀」，但法官勘驗監視器發現，他行走穩定、能清洗血跡且神情自然，認定並無醉態，且持刀攻擊要害部位，具有重傷害不確定故意，判處5年2月徒刑，並於服刑完畢後驅逐出境。

梁男上訴後改口認罪，台中高分院二審審酌其犯後態度轉變，但考量雙方素不相識、動機薄弱卻手段兇殘，且迄今未與被害人和解撤銷原判，改判4年10月徒刑，全案仍可上訴。

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