毒駕連環爆！鹿港才奪命 溪湖又爆無照女吸毒駕Audi A7逆向撞3車

楊姓女子吸毒後，無照駕駛逾300萬元Audi A7（藍車）上路，行經員鹿路時逆向跨越雙黃線，猛撞對向兩部車。（民眾提供）

毒駕事故頻傳！彰化鹿港昨日發生毒駕撞死騎腳車阿嬤的不幸事件，未料溪湖鎮也爆出毒駕車禍。一名33歲楊姓女子吸食安非他命後，竟無照駕駛逾300萬元的Audi A7上路，行經員鹿路一段時突然逆向跨越雙黃線，猛撞對向兩車，造成3人受傷送醫，所幸皆無生命危險。警方當場檢測，發現楊女毒品呈陽性反應，訊後依毒品及公共危險罪嫌送辦。

警方指出，事故發生在1日下午3時許，楊女駕車行經員鹿路一段時，車輛突然偏離原車道，直接衝入對向車道，導致對向正常行駛的兩輛自小客車閃避不及，當場發生猛烈碰撞。三車車頭幾乎全毀，現場零件四散，場面一度混亂。

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警消獲報到場後，立即將3名受傷駕駛送醫治療，所幸均意識清楚，無生命危險。警方同步對3名駕駛進行酒測，結果皆為0，但員警察覺楊女神情異常，出現眼神渙散、反應遲鈍等狀況，隨即對其實施唾液毒品快篩，結果呈現甲基安非他命陽性。

警方進一步調查發現，楊女不僅未持有駕照，甚至從未考照，卻在吸毒後直接駕車上路。她事後坦承施用毒品，警方依規定開立相關違規罰單，並將車輛移置保管，採取人車分離措施，同時依毒品及公共危險罪嫌移送法辦。

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Audi A7（藍車）逆向猛烈撞擊對向2車，造成3人受傷送醫。（民眾提供）

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