綠島浮潛船公館港外擱淺 24名潛客跳船游上岸 待明晨滿潮拖帶脫困

綠島一艘浮潛船今天下午約3點左右擱淺在公館港外。（記者黃明堂翻攝）

台東綠島今天下午約3點左右，一艘載有20名潛水客的船隻在公館港外疑似失去動力，距港口約20公尺處擱淺。船上24名潛水客立即跳船逃生，全數自行游上岸，幸無人員受傷。

東部分署第一三岸巡隊表示， 今（4）日下午3點6分，綠島漁港安檢所檢查人員主動發現，綠島籍「○洋」兼營娛樂漁業漁船，於準備進港期間，不慎於公館港嘴左側灘岸擱淺，綠島漁港安檢所檢查人員發現後，立即啟動救援機制，並回報第十巡防區指揮部協助通報第十五海巡隊PP-10068艇前往現場協助救援。

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安檢所人員抵達現場後，協助2名船員及24名遊客安全上岸，人員均平安無受傷情形。經詢問船長初步表示，擱淺原因是舵機損壞導致無法控制船隻，又受到西南氣流影響遭浪拍打至岸際導致擱淺。船上尚有柴油約600公升，因目前風浪不佳且潮水過低無法實施拖帶作業，已先將船體固定，並協調友船預計明（5）日07時20分滿潮時段協助拖帶。目前船隻周邊無油污情事，海巡人員已備妥海污應變資材，以防止油汙外洩情形。

綠島一艘浮潛船擱淺公館港外，24潛客跳船游上岸。（記者黃明堂翻攝）

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