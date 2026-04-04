扳回一城！中石化「台南工場宿舍」古蹟爭議 市府逆轉勝發回更二審

台南市府將中石化宿舍與水池指定為古蹟。（資料照）

台南市府與中石化公司在2015年針對「原日本鐘淵曹達株式會社台南工場宿舍群文資」爭議訴訟，高雄高等行政法院更一審判決，認為市府將部分土地劃為古蹟是為了觀光利益，市府上訴後，最高行政法院廢棄發回重審。

台南市府於2014年公告，將中石化公司位於台南市媽宮段的宿舍群與水池指定為古蹟，並主張該區為日治時期軍事工業的員工生活區，具歷史背景與「空間紋理」，中石化公司對指定古蹟本體及15筆定著土地範圍不服，2015年提告。

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這件行政訴訟在2020年首度發回，2023年更一審中，高雄高等行政法院認為，審議委員將界線標明於地籍圖，決議資訊不全，法院並認定，所謂「空間紋理」部分土地無建造物，台南市府將這些無建物土地劃入，是為了觀光利益，違反比例原則與不當聯結禁止原則，判撤銷原處分，台南市府再度上訴。

最高行政法院指出，古蹟指定公告依法不包含須標示界線，標界線是報請中央備查的規定。原審以此認定資訊不全，屬未盡調查義務及適用法規不當。法官強調，運用「空間紋理」劃定土地並非法所不許，範圍是否合理應從維護公益目的評估，原審未詳查即認定違法屬速斷。

最高行政法院認定，原審判決有違背法令的地方，而且對爭點未經辯論產生突襲性裁判，因事實仍待釐清，最高行政法院將更一審判決廢棄，發回高雄高等行政法院。案件將由法院再次檢視古蹟指定的合理性與公益目的，以妥適處理文資爭議。

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