嘉義聯合稽查銷售塑膠製品廠商 未見異常漲價

嘉檢等稽查團隊針對賣場進行聯合稽查，未發現囤積居奇或非法哄抬物價情事。（嘉檢提供）

清明節連假期間，為維護民生物價穩定，嘉義地檢署今天會同嘉縣政府等單位，針對嘉縣銷售塑膠相關製品賣場等進行聯合稽查，未見異常漲價情形，呼籲業者秉持企業社會責任，勿貪圖小利誤觸法網。

嘉檢主任檢察官陳靜慧今天下午偕同嘉縣經發處、政風處、消保官、縣警局及嘉縣調查站到嘉縣賣場、超市聯合稽查。

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稽查團隊實地檢視發現，轄內賣場、超市，除花袋需叫貨一週始能到貨，其他各類塑膠製民生物資庫存豐富、零售供應管道暢通，販售價格維持平穩，未見異常漲價情形。

嘉檢昨晚也由主任檢察官江金星等人偕同嘉市政府建設處、警察局及嘉市調查站等到嘉市賣場、超市聯合稽查，亦未見異常漲價情形。

嘉檢檢察長蔡宗熙表示，為防止不肖業者利用連假期間囤積物資或哄抬價格，損害民眾權益，該署已向業者明確宣導法律規範；若有違法囤積或不當抬價行為，將涉及刑法、公平交易法及社會秩序維護法等罪處罰，呼籲業者莫因一時私利損及公眾利益。

稽查團隊今天下午到嘉縣賣場進行聯合稽查。（嘉檢提供）

嘉檢主任檢察官陳靜慧（後排，穿白衣者）今天下午偕同稽查團隊到嘉縣賣場、超市進行聯合稽查。（嘉檢提供）

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