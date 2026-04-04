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    首頁 > 社會

    男提議自慰視訊延後還錢 被害少年不追究求法官輕判

    2026/04/04 16:53 記者王捷／台南報導
    翁男以延緩還款為條件，誘使欠債少年視訊自慰。因少年坦承為展延債務而自願配合，且雙方達成和解並替翁男求情，法院改依引誘罪判處1年7個月，緩刑4年。（記者王捷攝）

    翁男以延緩還款為條件，誘使欠債少年視訊自慰。因少年坦承為展延債務而自願配合，且雙方達成和解並替翁男求情，法院改依引誘罪判處1年7個月，緩刑4年。（記者王捷攝）

    國中少年跟翁姓男子借錢卻沒辦法還，翁男提議用自慰視訊延後還錢，台南地方法院考量雙方已達成和解，且少年不願追究甚至替翁男求輕判，所以依兒少性剝削判1年7個月，緩刑4年。

    少年從國三開始就陸續向翁男借錢。2021年至2022年少年就讀高一時，因為沒按時還款面臨催討。翁男對少年提出，如果傳自慰影片給他看，就可以延後還錢。少年為延期清償，跟翁男裸體視訊自慰，直到家屬發現欠款，全案才曝光。

    檢方開庭時，拿出對話紀錄指控翁男曾傳送「你自己做好再跟我談條件」、「別怪我殘忍」、「打手槍呢」等文字，甚至威脅要告知學校學長，認定翁男是用脅迫方式犯案。

    翁男則辯稱當時只是提議，並沒有強迫對方，法官勘驗發現，兩人借貸時間長達3、4年，截圖根本沒日期，沒辦法證明翁男是在視訊前施壓。少年出庭也坦承，當時是為了想延後還款才答應，翁男沒強迫他。

    法院基於罪疑唯輕原則，變更起訴法條，並將翁男作案用的蘋果廠牌手機沒收，審酌翁男雖然為滿足私慾引誘少年，但沒有側錄或散布影像，且犯案時才20歲，思慮不周。案發後雙方已在2024年底達成和解，少年的欠款由母親全數幫忙還清，翁男也拿到了和解書、切結書與收據。

    少年出庭時明確表示不提告、沒打算追究，還特別請求法官從輕量刑。法官考量翁男沒前科且雙方已和解，給予緩刑4年並付保護管束。

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