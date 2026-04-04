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    首頁 > 社會

    桃園新屋65歲老婦昨雨天獨自外出 今發現落水死亡

    2026/04/04 16:35 記者周敏鴻／桃園報導
    羅姓老婦失蹤後，警義消派員在新屋溪搜尋。（民眾提供）

    羅姓老婦失蹤後，警義消派員在新屋溪搜尋。（民眾提供）

    桃園市新屋區65歲羅姓老婦3日上午9點多，告知家人後獨自外出，卻遲遲未歸，家人報警求助後，警察與消防隊員連續2天派員搜尋，今天上午在距離老婦住家約3公里遠的新屋溪中發現老婦遺體，讓她的家人悲慟逾恆；至於老婦落水死亡的原因，是否為天雨失足，仍待警方調查。

    3日上午，羅姓老婦一度身體不適而昏倒，但未就醫，後來身體與精神狀況稍復，當天上午9點多她就獨自帶著雨具外出，警方說，新屋區3日中午雨勢漸大，老婦家人遲遲等不到她返家，趕忙報案，警方調閱監視器畫面後，發現老婦曾走到新興橋，派員前往尋找時，只發現老婦的雨具掉在橋邊，卻沒找到人。

    警方持續尋找羅姓老婦外，也通報消防局派員沿著新屋溪搜尋，一度因新屋溪水淺且急，消防隊員無法使用橡皮艇，只能騎著機車在新屋溪沿岸進行岸巡，並搭配義消使用獨木舟、空拍機持續找人，但3日入夜前未發現老婦。

    今天上午，警方與消防隊員再度前往新屋溪周邊尋找老婦，終於在華興路附近河段發現老婦遺體，消防隊員拉起她時已明顯死亡，警方說，老婦的死因、落水原因都待調查。

    羅姓老婦失蹤後，警義消派員在新屋溪搜尋。（民眾提供）

    羅姓老婦失蹤後，警義消派員在新屋溪搜尋。（民眾提供）

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