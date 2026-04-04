高雄77歲婦人散步迷航4小時 警民合作即時伸援

高雄77歲婦人外出散步卻迷途4小時，幸由警民合作即時伸援助其返家。（警方提供）

高雄一名詹姓婦人（77歲）獨自外出散步，因越走越遠，一不注意就走了4小時，加上天色昏暗、路上車流龐大，被義交發現主動關心，老婦無法表達住址及家屬聯繫方式，只好報警協尋，協助迷途婦人平安返家。

鼓山分局今（4）日指出，前晚獲報於大順一路、博愛二路口，有一名婦人迷失方向，所幸正在執勤的義交人員敏銳察覺異狀，主動上前關心並即時通報警方，員警迅速到場接手處理，透過警民合作，順利協助迷途老婦平安返家。

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據了解，該名詹姓婦人（77歲）於同日15時許獨自外出散步，未料越走越遠，一不注意就走了4小時，加上天色昏暗、路上車流龐大，婦人一時間忘了回家路，迷航於車水馬龍的街口、險象環生，神情徬徨站在路中，恰巧被路旁指揮交通的義交人員及時發現，上前關切，先引導至路旁休息。

詹婦疑因驚慌而記憶模糊，無法清楚表達住家地址及家屬聯繫方式，遂通報龍華派出所派員協助，警方了解情況時，恰巧接獲詹婦家中管理室來電，原來遍尋不著老婦的家人早已心急如焚，因為她已在街頭迷航4小時 ，由熱心義交與鼓山暖警接力護送返家。

鼓山分局表示，此次義交人員展現高度熱忱，不僅專注於交通疏導，更發揮守望相助精神，與警方攜手為民服務。警方也藉此呼籲，民眾若在街頭發現有長者逗留或神情無助，請不吝伸出援手關心並撥打110通報。

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