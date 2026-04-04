真人版「狗卷棘」！警握「咒言大聲公」 穿梭動漫節幫尋人

警員手握大聲公穿梭人潮中，迅速讓母子3人重逢。（民眾提供）

清明連假，台中國際展覽館「台中國際動漫節」湧入動漫迷，昨天動漫節是第一天，烏日分局三和派出所警員手持大聲公化身「真人版狗卷棘」，上演一場充滿動漫感的溫馨尋人秀。

昨天下午1點左右，15歲少年焦急向警方求助說，與媽媽、哥哥從彰化員林前來朝聖動漫展，在熱門攤位區走散，哥哥手機沒電，無法聯絡，面對擁擠會場及爆棚人潮，警員靈機一動，拿起用來防詐騙宣導的大聲公，迅速穿梭人群中高喊尋人訊息。

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警員手持大聲公的身影，宛如知名動漫《咒術迴戰》要角狗卷棘。狗卷棘是《咒術迴戰》中的準一級咒言師，為了避免誤傷他人，平時使用擴音器來控制咒言的傳播與強度）。而警方使用「咒言」能力般，將聲音化作守護力量，在大聲公呼喚下，哥哥在短短20分鐘內與焦急母親和弟弟重逢。

3人不斷向警員道謝，開心返家，也是動漫迷的警員感性地說：​「狗卷棘的大聲公是為了保護同伴，我們的大聲公則是守護民眾，很高興這次能用『聲音』的力量幫上忙！」

除了尋人，三和派出所長楊儒陸也趁機防詐宣導，提醒動漫迷，購買周邊商品時警惕「限量」、「免費」、「超值贈品」等誘惑話術，拒點不明連結，勿提供驗證碼或操作轉帳， 只要對方要求加LINE客服、操作轉帳、開啟無卡提款、掃碼認證 或 提供驗證碼，百分之百就是詐騙！

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

除尋人外，警方也到場向動漫迷防詐宣導。（民眾提供）

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