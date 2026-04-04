太扯！區間車廂當自己房間？ 怪男「忘情DIY」下場曝光

台南葉男去年搭台鐵時，竟於座位公然裸露下體自慰。同排乘客拍照報警，法院依公然猥褻罪判處拘役15日，得易科罰金。（記者王捷攝）

葉姓男子去年搭台鐵區間車，竟在座位裸露下體自慰。鄰座乘客嚇壞拍照蒐證並通報警方。院檢審理後，依公然猥褻罪判處葉男拘役15日，得易科罰金。

案件發生在去年10月間上午10時許，葉男搭乘台鐵第3168次列車，行經台南仁德與保安站區間時，他意圖供人觀覽，在車廂座位裸露生殖器並以手摩擦自慰。因毫無遮掩，同排乘客驚覺身旁有人做出脫序舉動，立刻冷靜用手機拍照蒐證，並透過通訊軟體傳訊向友人求助，隨後迅速通報鐵路警察局到場處理，結束車廂驚魂。

請繼續往下閱讀...

警方偵辦時，葉男對公然猥褻坦承不諱。警方取得乘客證詞，查扣照片及對話截圖，並調閱監視器確認葉男位子，罪證確鑿。院檢接手後，檢方依法起訴，法院因其自白以簡易判決處刑。。

法官解釋，刑法「公然」指不特定人得共見共聞之狀態。台鐵車廂為開放空間，葉男無遮掩自慰顯有供觀覽意圖。此舉客觀上足以刺激性慾，引起一般人羞恥厭惡感，侵害道德感情並有礙社會風化，已構成公然猥褻罪。這種無視大眾觀感的行為，不僅嚇壞乘客，更嚴重破壞了社會秩序。

法官審酌葉男智識正常，卻不顧他人感受於公共場所猥褻，甚屬不該。惟考量其犯後坦承犯行、情節尚非嚴重，並參酌前科紀錄與經濟狀況等情狀，判處拘役15日，可以易科罰金，全案可上訴。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法