廚師邊炒菜邊吐檳榔汁 台南文章牛肉湯解雇反被求償14萬

台南文章牛肉湯廚師邊炒菜邊嚼檳榔，屢勸不聽遭解僱。提告討資遣費遭法院駁回，認定解僱合法，僅判資方補繳勞退4468元。（資料照）

台南名店文章牛肉湯發生勞資糾紛，夏姓廚師長期邊炒菜邊嚼檳榔，屢勸遭解僱後提告求償14萬多，台南地方法院認定解僱合法，駁回資遣費請求，但雇主要提撥勞退金4468元。夏男並須自負裁判費8000元。

夏男自2023年9月起在該店擔任炒台人員。因餐廳採透明玻璃設計，備餐過程一目了然。夏男卻多次於工作時嚼檳榔，將汁液吐在杯中或垃圾桶，甚至曾噴濺到同事。餐廳多次公告嚴禁工作時嚼檳榔，主管也屢次告誡，夏男仍無視規定，甚至在炒菜時將檳榔分給同事，引發內部不滿與衛生疑慮。

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前年底，市府衛生局才針對餐飲業宣導，從業人員工作時嚼檳榔違反食品良好衛生規範準則。公司隨後重申禁令，並於去年3月初扣除夏男2月獎金7500元。同月12日，老闆巡視發現夏男未戴口罩且持續嚼檳榔，也有顧客目擊吐汁。雇主認定夏男連續違反工作規則情節重大，當場依勞動基準法解僱。夏男不服，主張解僱當天才發布違規即開除公告，提告要求資遣費與工資等共14萬6253元。

雇主反駁，衛生對餐飲業至關重要，若放任違規將對守法同事不公。法官認定，餐飲人員嚼檳榔恐遭重罰。夏男於開放式廚房故意違規且具長期性，難以期待雇主採解僱以外手段，符合最後手段原則，開除有據。

針對資遣費、失業給付賠償與積欠工資等請求，法院全數駁回。唯獨勞退部分，因雇主未核實申報薪資導致提撥不足，判決補提撥4468元至其專戶。

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