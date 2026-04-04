為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    彰化社頭機車行大火 整間狂燒剩骨架

    2026/04/04 15:00 記者陳冠備／彰化報導
    機車行幾乎全毀，燒到僅剩殘破骨架。（民眾提供）

    機車行幾乎全毀，燒到僅剩殘破骨架。（民眾提供）

    彰化縣社頭鄉今（4日）清晨發生一起機車行火災，由於店內一樓存放大量機油等易燃油品，火勢一發不可收拾，迅速延燒至二樓及隔壁住宅。所幸適逢清明連假，機車行老闆與員工皆返家，隔壁住戶也及時逃生，未造成人員傷亡，但機車行幾乎全毀，僅剩殘破骨架。

    彰化縣消防局於今日上午6時47分獲報，指出社頭鄉公所斜對面、社斗路一段上的機車行一樓冒出濃煙，隨後二樓竄出大火。由於失火地點位於市區中心，消防局不敢大意，立即調派社頭、田中等分隊共16輛各式消防車、36名消防人員及15名義消到場，並迅速佈設水線全力灌救。

    消防人員表示，抵達現場兩層樓鋼筋水泥磚造建築已陷入火海。初步調查發現，機車行一樓存放機油等油品，導致「火上加油」，火勢迅速由一樓延燒至二樓，並進一步波及隔壁302號住宅。

    彰化縣消防局表示，火勢於7時22分控制，約40分鐘撲滅，機車行幾乎全毀，僅剩殘破骨架，鄰宅燃燒面積約2平方公尺。初步清查，無人員受困受傷，起火原因仍待消防局火調科進一步鑑識釐清。

    彰化縣社頭鄉一機車行火災，由於店內存放大量機油等易燃油品，火勢一發不可收拾。（民眾提供）

    彰化縣社頭鄉一機車行火災，由於店內存放大量機油等易燃油品，火勢一發不可收拾。（民眾提供）

    機車行存放大量機油等易燃油品，瞬間陷入火海。（民眾提供）

    機車行存放大量機油等易燃油品，瞬間陷入火海。（民眾提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播