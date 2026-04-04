彰化社頭機車行大火 整間狂燒剩骨架

機車行幾乎全毀，燒到僅剩殘破骨架。（民眾提供）

彰化縣社頭鄉今（4日）清晨發生一起機車行火災，由於店內一樓存放大量機油等易燃油品，火勢一發不可收拾，迅速延燒至二樓及隔壁住宅。所幸適逢清明連假，機車行老闆與員工皆返家，隔壁住戶也及時逃生，未造成人員傷亡，但機車行幾乎全毀，僅剩殘破骨架。

彰化縣消防局於今日上午6時47分獲報，指出社頭鄉公所斜對面、社斗路一段上的機車行一樓冒出濃煙，隨後二樓竄出大火。由於失火地點位於市區中心，消防局不敢大意，立即調派社頭、田中等分隊共16輛各式消防車、36名消防人員及15名義消到場，並迅速佈設水線全力灌救。

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消防人員表示，抵達現場兩層樓鋼筋水泥磚造建築已陷入火海。初步調查發現，機車行一樓存放機油等油品，導致「火上加油」，火勢迅速由一樓延燒至二樓，並進一步波及隔壁302號住宅。

彰化縣消防局表示，火勢於7時22分控制，約40分鐘撲滅，機車行幾乎全毀，僅剩殘破骨架，鄰宅燃燒面積約2平方公尺。初步清查，無人員受困受傷，起火原因仍待消防局火調科進一步鑑識釐清。

彰化縣社頭鄉一機車行火災，由於店內存放大量機油等易燃油品，火勢一發不可收拾。（民眾提供）

機車行存放大量機油等易燃油品，瞬間陷入火海。（民眾提供）

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