中部退休男落入假投資陷阱 險被詐500萬

刑事警察局預防科今提醒民眾假投資詐騙手法。（刑事局提供）

中部地區1名退休閒賦在家的張姓男子，上月間陷入假投資詐團騙局，依指示前往銀行欲提領500萬元，所幸行員機警，立即通報轄區警方，警方到場後說服張男，將計就計，逮捕出面取款的車手送辦。

刑事警察局預防科今提醒民眾，詐團常利用社群媒體或通訊軟體主動接觸，透過長時間互動建立信任關係，再引導加入投資群組或操作不明投資平台，最終以面交或轉帳方式誘騙交付資金，須時時提高警覺，避免上當。

請繼續往下閱讀...

刑事局表示，張男於去年12月上旬透過手機在通訊軟體認識周姓女網友，雙方在閒聊過程中，張男被邀請加入一個名為「張忠謀紛絲團」的群組，對方於群組內提到有在從事的投資項目，問他是否有興趣參與。隨後，對方便提供一個名為「東南慧通」的APP連結，讓張男下載並申辦會員帳號，以利後續操作。

完成註冊後，對方即說明要先儲值一筆資金，始能進行投資操作，並與張男約定上月的某日中午，派遣一名「外務專員」前往他家中面交取款，張男隨即前往銀行欲提款500萬元，行員察覺有異，立刻通報警方，警方趕至現場時，周女仍持續以LINE聯絡，誘騙張男提款儲值。

警方隨即說服張男配合實行一場緝捕行動，首先陪同其完成提款後，於約定地點埋伏守候，待「外務專員」車手前來取款時，由張男佯裝交付款項，俟對方清點完畢準備離去之際，警方一擁而上將車手逮捕送辦。

刑事局呼籲，在社群平台、通訊軟體認識的網友，如主動推薦投資機會，並要求下載不明APP、加入投資群組或以面交方式交付資金者，均極可能為詐騙，卻勿輕信，以免成為詐團眼中的肥羊。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法