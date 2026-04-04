台東女駕車失控墜崖 手機自動偵測報案火速獲救

台東消防局鹿野分隊救援掉落懸崖受困車內的女駕駛。（記者黃明堂翻攝）

一名女子今天上午駕駛轎車行駛在台東縣延平鄉鸞山中野部落聯絡道路，突失控掉落懸崖，手機自動偵測到車禍，啟動自動報案，台東消防局接獲手機報案，還有系統定位資訊，更隱約傳出微弱的「救命」呼喊聲，119指揮中心立即精準定位並指派鹿野分隊救護車組火速趕往現場，果然發現車禍現場，立即救援成功。

鹿野分隊接令後在1分鐘內出動，並於10分鐘內成功抵達地處偏遠的偏鄉山路。救援人員到場後，發現一輛自小客車疑似因失控衝出路面，整輛車滑落顛簸的深邃邊坡。救護人員隨即攜帶裝備下切救援，初步檢傷發現受困的女駕駛雖然意識清醒、生命徵象穩定，但右手疑似骨折，且臉部及手部佈滿擦挫傷，神情十分驚恐。

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考慮到山區天候與傷者狀況，為爭取黃金救援時間，現場指揮官評估車體並未變形壓迫，決定捨棄耗時的重型破壞機具，改以精準的人力接駁方式進行脫困。救護人員迅速為傷者套上頸圈並固定於長背板以保護脊椎，同時對其右手骨折處施以抽吸護木固定並包紮止血。

救援過程中，現場4名消防員與2名義消頂著烈日與崎嶇地形，組成了緊密的「救援人鏈」。當時接獲消息趕赴關心的在地議員古志成，見狀也立刻捲起袖子加入行列，與警義消弟兄共同頂住沈重的長背板，沿著陡坡一步步將傷者接力拉回路面。在科技助力與民間力量的通力合作下，從報案到送醫僅花費短短35分鐘，傷者於10時44分順利由鹿野91號救護車送往台東馬偕醫院救治。

台東縣消防局表示，台東部落聯絡道路多屬狹窄蜿蜒的山區地形，開車巡視務必減速慢行，隨時檢查車輛煞車系統，確保行車安全。

1部轎車失控駛入懸崖。（記者黃明堂翻攝）

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