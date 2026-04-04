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    首頁 > 社會

    虛擬身分藏陷阱！「第三方詐騙」橫行社群 新北刑大揭密騙術

    2026/04/04 14:06 記者徐聖倫／新北報導
    警方強調，「第三方詐騙」手法利用民眾對「實名截圖」的信任感，危險性極高，民眾不可不防。（資料照）

    警方強調，「第三方詐騙」手法利用民眾對「實名截圖」的信任感，危險性極高，民眾不可不防。（資料照）

    ​新北市刑大破獲林姓男子偽造演唱會門票案，除精湛的修圖技術外，警方更發現犯嫌使用「第三方詐騙」手法。這種隱身於虛擬世界的「買空賣空」模式，讓被害人在毫不知情下淪為人頭，甚至導致帳戶遭凍結。警方強調，此類手法利用民眾對「實名截圖」的信任感，危險性極高，民眾不可不防。

    據悉，「第三方詐騙」是犯嫌同時扮演「假買家」與「假賣家」，先在社群平台貼出商品資訊吸引被害人，同時又向另一名無辜商家詢問商品。當被害人上鉤後，將無辜商家的匯款帳號給被害人；被害人匯款後，商家以為收到款項便將商品，如泰達幣或遊戲點數，交付給詐團。最終，受害者沒收到商品，報警後卻導致無辜商家的帳號被列為警示，詐團則早已銷聲匿跡。

    ​警方表示，這種手法之所以更容易取信於人，是因為詐團會提供「真的帳號」與「真的交易截圖」，讓被害人放下戒心，殊不知匯款對象根本不是賣家本人。

    新北市刑大呼籲，消費者務必透過官方指定的售票通路購買，避開社群平台的二手讓票，並不要在未見到票的情況下直接轉帳，特別是對方要求「先付訂金保留」時。選擇有「第三方支付」或「履約保證」的拍賣平台，在確認收到票後再撥款。

    ​最重要的是要善用 165 專線，如查覺有異，直接撥打165專線查證，避免追星夢碎還落入詐騙陷阱。

    ☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

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