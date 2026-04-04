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    獨家》離奇！路倒婦人送醫不治 警查出疑遭丈夫開車輾過

    2026/04/04 18:14 記者吳俊鋒／台南報導
    南化區發生婦人疑遭丈夫輾過送醫不治離奇命案。（記者吳俊鋒攝）

    南化區發生婦人疑遭丈夫輾過送醫不治離奇命案。（記者吳俊鋒攝）

    首次上稿 13:49
    首次上稿 18:14 新增照片及鄰居說法

    台南山區一名婦人被發現路倒，送醫檢查發現竟是內臟破裂，緊急搶救仍不治，死因離奇；玉井警分局深入偵辦，疑似女子的67歲黃姓丈夫開貨車出門時，雙方起爭執，拉扯後跌落，遭到輾過。黃嫌被玉井警分局依殺人罪嫌移送檢方偵辦，台南地院裁定收押禁見。

    命案發生於南化區，週四（2日）下午1點半左右，62歲林姓婦人被發現倒在住家附近路旁，民眾經過看到立刻報案，消防隊立刻趕往救援，當時女子仍有意識，緊急送往衛生福利部台南醫院新化分院。

    院方原本以為是一般的路倒、僅有擦傷，檢查後竟發現內臟破裂，經全力搶救，女子仍在當天傍晚宣告不治；玉井分局認為死因離奇，研判有被車輛輾過的可能，成立專案小組調查。

    玉井警方擴大範圍調閱附近監視器畫面，積極比對可疑車輛，鎖定林女的黃姓丈夫涉有重嫌，當晚帶回訊問。

    據了解，事發時，黃男進入駕駛座，要開貨車出門，林妻想阻止，雙方有拉扯，之後林女跌倒，疑似被後輪輾過，才造成內臟破裂，送醫不治；檢警已相驗，案情正由玉井分局深入調查中。

    黃男、林女的子女已有工作，都住在外面。附近住戶提到，夫婦倆平時看起來感情不錯，之前有聽他們說過，兒童、清明節連假期間要邀家人返鄉聚會一下，沒想到卻發生憾事。

    林姓婦人被發現倒在住家附近路面。（民眾提供）

    林姓婦人被發現倒在住家附近路面。（民眾提供）

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