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    彰化75歲買菜嬤被撞噴飛亡 躲警毒駕男剛好是菜販

    2026/04/04 13:25 記者劉曉欣／彰化報導
    鹿港老婦買完菜騎機車返家途中，遭到男子毒駕衝撞身亡，巧合的是，男子是菜販，剛好賣完菜要回家。（民眾提供）

    鹿港老婦買完菜騎機車返家途中，遭到男子毒駕衝撞身亡，巧合的是，男子是菜販，剛好賣完菜要回家。（民眾提供）

    彰化縣鹿港鎮昨天（3日）傳出男子毒駕闖紅燈躲警車攔查， 衝撞機車75歲買菜嬤噴飛身亡，鹿港警分局表示，陳姓毒駕男子今年60歲，本身也是菜販，會批菜來鹿港早市賣，昨天則是批發青蔥來賣，因為賣完了準備返家，竟躲警攔查而衝撞也剛好買完菜的施姓老婦。

    鹿港警分局指出，陳姓男子家住鹿港，平日都是批發青菜來早市賣，昨天是清明連假，早市買氣很旺，陳男昨天青蔥賣光光，準備開車返家之際，在鹿港中山路、博愛路的路口闖紅燈右轉，遭警車發現鳴笛，陳男卻加速離去。

    警方強調，昨天陳男撞上老婦肇逃，警方以車牌追人，最後在陳男友人住處附近找到陳男，陳男坦承衝撞老婦，陳男檢測有毒品反應，酒精值為零，車上並未發現毒品，因為青蔥也賣完了，車上也未發現青蔥。

    施姓老婦家屬表示，因為昨天是農曆2月16日，清明節又即將到來，阿嬤才會騎機車去早市買菜，為拜拜作準備，沒想到卻發生意外，毒駕男子實在太可惡，連煞車都沒有。阿嬤育有5個小孩，早年與阿公共同辛勤工作養大孩子，阿公前幾年過世，如今阿嬤也在意外中離世，讓家屬悲痛不已。

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    鹿港毒駕男子因闖紅燈遭警車鳴笛躲避，衝撞老婦逃逸，警方在5小時後在男子友人住處附近逮人。（民眾提供）

    鹿港毒駕男子因闖紅燈遭警車鳴笛躲避，衝撞老婦逃逸，警方在5小時後在男子友人住處附近逮人。（民眾提供）

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