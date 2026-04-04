順手牽「豬」當提款機 女竊賊因紅燈過馬路落網

張女將沉重的豬公隨身帶著跑。（記者鄭景議翻攝）

58歲的張姓女子趁著台北市大安區一家健身房櫃檯無人看管之際，竟臨時起意抱走一只裝有台幣7000多元的黃色招財豬公，隨後更將贓物當成「行動提款機」隨身攜帶，購物時就當場從豬肚子挖錢。大安分局警方獲報展開追查，沒想到該名女子前日因紅燈穿越馬路違規遭警攔查，因特徵與竊嫌吻合當場被逮。全案訊後依竊盜罪嫌移送台北地檢署偵辦。

大安分局臥龍街派出所日前接獲轄內健身房報案，指稱放在櫃檯上的鎮店招財豬公遭竊。警方調閱監視器發現，案發當時張女進入店內，見四周無人注意，迅速用外套包裹住顯眼的黃色豬公並擁入懷中，神情自若地走出店門離去。

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警方調查發現，張女並無固定收入，平時居無定所。得手後為了避人耳目，她頻繁更換交通工具、四處移動，增加警方追蹤難度。誇張的是，她竟將沉重的豬公隨身帶著跑，每逢搭車或在超商買東西時，就大剌剌從「豬肚子」裡挖取現款支付，完全將招財豬當作隨身提款機使用。

然而法網恢恢，張女在大安區街頭因紅燈穿越馬路的交通違規行為，遭巡邏員警攔下盤查。員警在核對身分時，眼尖發現其外貌特徵與監視器畫面中的健身房竊嫌高度相符，進一步查證後確認其身分，讓原本單純的交通違規攔查意外破獲這起「順手牽豬」案。

大安分局提醒，店家除了裝設監視器，也應隨時留意人員進出，若櫃檯暫時無人看管，建議加裝門鈴或鈴鐺等提醒裝置，一旦有人進入即可即時察覺，以降低被竊風險。

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