謠言放大器慘了！社群亂噴「台中隨機砍人」 他辯非故意法院仍開罰

陳男涉散布謠言被第二分局移送後開罰。（資料照）

陳姓男子日前在社群平台Threads散布謠言，稱「老婆同事說她弟弟在台中被人隨機拿刀砍，送到中國醫急救，怎麼完全沒看到新聞啊」，未經查證就發布，引發社會關注與恐慌，台中地院認定此舉影響公共安寧，近日依社會秩序維護法裁罰陳男2000元，可抗告。

案發於今年2月23日晚間8點多，陳男在Threads上發布上述訊息，消息迅速被多人看到、留言及分享，足以影響公共安寧，台中第二分局指出，陳男的發文未經查證事實真偽，即使是轉述「朋友說」，仍屬散布謠言，依法移送。

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台中地院調查指出，陳男為成年男性，具備正常智識能力，但在發文前並未確認消息來源，對於砍人事件本身顯然可疑，仍隨意發布，法院認為，現今網路資訊傳播迅速，若真有隨機砍人事件卻完全沒有新聞報導，顯然違反常理，因此陳男不能以不知情卸責。

法院判定，陳男行為構成社會秩序維護法第63條第1項第5款散布謠言，即便他非故意，但因過失造成不特定大眾恐慌，影響公共安寧，依法裁罰2000元，可抗告，此案也提醒民眾，社群平台並非「謠言自由區」，在分享訊息前務必確認真偽，即便是「朋友說」、「聽說」的消息，也可能涉及法律責任。

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