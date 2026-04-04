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    首頁 > 社會

    娃娃機改裝「刮刮樂」變相賭博 基隆店主遭判罰4萬

    2026/04/04 11:55 記者林嘉東／基隆報導
    基隆市「暖男娃娃屋」林姓店主，私自改裝機台，變更為兌換刮刮樂彩券的賭博玩法。法院審理後，將林依違反電子遊戲場業管理條例判處拘役40日。（資料照）

    基隆市「暖男娃娃屋」林姓店主，私自改裝機台，變更為兌換刮刮樂彩券的賭博玩法。法院審理後，將林依違反電子遊戲場業管理條例判處拘役40日。（資料照）

    基隆市暖暖區「暖男娃娃屋」林姓夾娃娃機店主，私自改裝機台，將原本標榜「對等消費」的選物娃娃機，變更為兌換刮刮樂彩券的賭博玩法，遭警方與市府聯合稽查查獲。基隆地院近日審結，將林依犯違反電子遊戲場業管理條例判處拘役40日。

    判決指出，「暖男娃娃屋」林姓店主，明知選物販賣機不得任意改裝，且提供的商品必須明確，不得以摸彩、刮刮樂等具「不確定操作結果」的遊戲方式經營，去年3月將店內4台選物販賣機改裝，玩家抓取到不明代夾物並完成特定條件後，可換取刮刮樂彩券，再依刮出的號碼兌換價值不等的商品。基隆市政府、與警方聯合稽查發現後，以林經營的娃娃屋，已脫離單純娛樂的選物販賣性質，性質上屬於與不特定客人對賭。

    檢方調查後認定林男違反電子遊戲場業管理條例、賭博罪，依林違反刑度較重的電子遊戲場業管理條例起訴。法院審理時，林坦承犯行，法官以林妨害主管機關管理，助長投機風氣，審酌林犯後態度，且涉案機台僅4台，依林犯違反電子遊戲場業管理條例判處拘役40日，得易科4萬元罰金。

    針對此類案件，儒成法律事務所主持律師楊儒樵指出，合法的選物販賣機必須具備「保證取物」功能，且遊戲結果與投入金錢需有對等價值，一旦改裝成「換刮刮樂」彩券，就具備了博弈成分，觸犯非法經營電子遊戲場業，與公眾場所賭博罪。

    楊儒樵表示，電子遊戲場業管理條例規定，經營具有賭博或不確定機率的機台需領有「電子遊戲場業營業級別證」，林男未領證即營業，違反電子遊戲場業管理條例第22條規定，最重可處1年以下有期徒刑；另公眾場所賭博罪，改裝機台被視為代替店主與玩家在公眾場所對賭，涉及刑法第266條，最高可處5萬元以下罰金。

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