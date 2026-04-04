北宜公路大貨車故障側翻 2人受困車內

大貨車失控側翻至對向車道。（記者鄭景議翻攝）

32歲楊姓男子今日凌晨1時20分許，駕駛大貨車載著49歲范姓男子行經新北市新店區北宜公路15.8公里處，疑似因為車輛故障，整輛車失控側翻至對向車道，2人一度受困車內。新北市消防局獲報派員趕抵協助脫困，發現楊男左腳踝骨裂、傷勢嚴重，隨即將2人送往新店耕莘醫院治療，所幸均無生命危險。

新店分局調查，當時楊男駕駛營業大貨車，正沿著北宜公路從宜蘭往新店方向行駛。當車輛行經案發路段時，楊男感覺車體傳出異狀，隨即車輛失控向左偏移，大貨車直接側翻在對向車道上，導致往來交通一度受阻。

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消防局接獲110轉報，指稱北宜公路有大貨車翻覆且有人受困，立即派遣交通分隊員警與救護人員火速趕往現場。搜救人員抵達後，發現楊男與范男受困在扭曲的駕駛艙內，動用救助器材展開營救，成功將其救出送醫。

經醫護人員初步檢視，駕駛楊男左手及左腳有撕裂傷，且左腳踝出現骨裂情形；乘客范男則為左手擦挫傷。2人送抵醫院後意識清楚，經處置後傷勢穩定。警方隨後在現場對楊姓駕駛進行觀察，確認並無酒味或酒容，現場也排除了毒駕情事。警方依規定在現場完成測繪與紀錄，並聯繫拖吊業者儘速移置受損的大貨車以恢復交通。詳細肇事原因還有待釐清。

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