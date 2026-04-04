誇張！男無視義交穿越馬路 交警攔查還一度激動咆哮吃紅單

吳男無視交警、義警攔阻，違規穿越馬路。（記者邱俊福翻攝）

誇張！1名38歲吳姓男子昨傍晚在台北市信義區過馬路時，無視車水馬龍，又有交警、義警指揮交通，大辣辣直接穿越車道，遭交警騎警用機車尾隨強行攔查時，還一度情緒激動「你不要碰我」、「拿手機錄影」等，遭警當場開單告發，附近有民眾錄影全程將影片PO在社群網站，也搖頭「連假警察執勤還要被罵，好辛苦！」。

警方表示，昨晚六時許，正在北市信義區松智路與信義路5段口執行交通疏導勤務時，發現吳男沿信義路西向東未依號誌穿越車道，接續又於該路口東北角沿松智路北向南欲闖越車道，期間支援交管的義警出言制止，仍被無視，未停止腳步。

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值勤警員見狀，騎乘警用機車尾隨在後，持續示意要求靠路邊，才讓他停下腳步，卻情緒激動，大聲咆嘯，要求手機錄影、不要碰觸他等等，經員警慢慢引導至路旁人行道安撫後情緒，始逐漸平穩。

隨後，警方依違反道路交通管理處罰條例第78條第1項第1款規定，行人若不依標誌、標線、號誌之指示或警察指揮（如闖紅燈、不走斑馬線等），可處新臺幣 500 元罰鍰，予以開單舉發，吳男於簽收後離去。

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