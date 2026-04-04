獨家》移民面談官失控4》從刁難到專業把關 勿枉勿縱、公正同理

移民署。（資料照）

移民署面談官，作為國家國境的守門人，職責不僅在於執行法律所賦予的查核權力，更肩負著維護國境安全、保障婚姻人權與形塑國家形象的多重使命。其工作態度，實應立基於「專業、公正、同理」三大核心，方能在「勿枉勿縱」的天平上不失衡，避免因先入為主而流於刁難，進而損及國家文明形象。

首先，專業是執行職務的基石。面談官必須具備深厚的法學素養與調查知能，熟稔「入出國及移民法」及相關行政程序。其判斷應以「證據」為導向，而非憑藉臆測或刻板印象。透過細緻的交叉查核與情境詢問，區辨真實婚姻與虛偽結合，此乃專業的體現。唯有恪守程序正義，將每一項懷疑建立在具體事證之上，方能避免流於恣意，確保行政處分的合法性與正當性。

請繼續往下閱讀...

其次，公正是取信於民的關鍵。面談官應時刻自我檢視，摒除文化偏見與性別刻板印象，不因申請者國籍、族裔或社經地位而預設立場。先入為主的觀念，往往是「刁難」的根源，易將單純的個案複雜化，不僅耗費司法資源，更可能拆散實質圓滿的家庭。公正的態度，要求面談官在維護國家利益的同時，亦須尊重人民之家庭團聚權，將每位申請者視為應受平等對待的權利主體，而非僅是審查的客體。

再者，同理是形塑國家形象的柔軟力量。面談過程對申請者而言，往往伴隨高度焦慮與壓力。面談官若能以平和、尊重的態度進行溝通，詳實說明程序與疑點，而非以高權姿態進行壓制性訊問，不僅有助於發掘真實，更能展現我國公務體系的人性化與文明度。友善而堅定的執法風格，遠比冷漠嚴苛更能贏得尊重，亦使外界對我國之治理水準留下正面評價。

因此，移民署面談官不應僅是冷硬的法律執行者，更應是兼具敏銳度與溫度的「專業把關者」。唯有在嚴謹查證中融入同理，在堅守防線時不失公正，方能真正達成「勿枉勿縱」的目標，不放任任何一樁投機行為入境，亦不讓任何一樁真誠的婚姻因偏見而受阻。如此，方能在守護國境安全的同時，彰顯國家依法行政、保障人權的文明形象。

h4>相關新聞請見

獨家》移民面談官失控1》移民署面談官態度疑惡劣 拒中配入境引爭議

獨家》移民面談官失控2》面談官不好當 曾有人鬥智鬥力一談8小時

獨家》移民面談官失控3》中配申請來台3年15000多件 駁回率約5.7％

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法