獨家》移民面談官失控3》中配申請來台3年15000多件 駁回率約5.7％

移民署。（資料照）

對於李姓中國配偶申請來台團聚，在桃園機場與移民署面談官面談遭言語刁難、奚落，最終被拒絕入境。移民署官員表示，過去假結婚事件頻傳，為了防堵，面談是「最後一道防線」，移民署對於面談相當重視、謹慎，近3年總共有15000多件申請案。

據移民署統計中國配偶申請來台團聚的數據，2025年1至10月有3741件、2024年有5262件、2023年有6440件，3年來有15443件，駁回率約5.7％。

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移民署指出，為防堵假結婚、保障兩岸合法婚姻權益，移民署會挑選適當人選擔任面談官。實務上，絕大多數真實婚姻皆能順利通過，面談時若發現雙方對認識及交往過程說詞不同、共同生活事證不足，或無積極事證可認定婚姻為真等，就會被駁回。

依規定，中國配偶申請來台團聚，移民署專勤隊會先與台灣配偶訪談，待中國配偶搭機來台，面談官於機場管制區內向中配進行國境線面談，同時在管制區外與台灣配偶面談。隔離面談後若察覺雙方並無積極事證足認其婚姻為真實，中配就無法入境。

若無明顯問題但案件複雜，無法即時認定有疑慮，移民署會先讓中配入境，但一個月內會再進行二度面談，若沒通過，中配必須在期限前出境。

移民署表示，依「大陸地區人民申請進入台灣地區面談管理辦法第12條」，面談官由移民署指定人員擔任。原則以2人為一組，其中至少一人應由委任4職等以上人員擔任，但指定薦任6職等以上者，得僅由一人實施。移民署也針對新進人員安排專業實務訓練，定期辦理教育訓練，指定資深人員傳授面談技巧。

移民署表示，面談官在機場面談室進行面談時，會依規定錄音錄影，民眾若認為面談官有不當言行，可立刻向現場主管反映，若不服被面談官拒絕入境，事後也可提出申訴或行政救濟。

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