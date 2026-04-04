獨家》移民面談官失控1》移民署面談官態度疑惡劣 拒中配入境引爭議

移民署。（資料照）

移民署國境事務大隊派駐桃園機場的一名男性面談官，傳出在「口詢」辦理結婚申請的中國籍配偶時，以摔東西、口出污言穢語的威嚇方式對待訪談人，同時，還自詡為漫畫人物中的「柯南」，質疑在韓國留學的她為「特種行業」，想「假結婚」入境台灣。無論女方提出任何資料都不理會，詢後逕行將這名剛畢業自韓國世宗大學研究所的27歲李女遣返。

由於此事件在許多經營外配甘苦談的網路平台傳開，甚至引發「有辱國門」、「歧視女性」、「歧視陸配」等諸多不良反應。移民署獲知展開調查，最後低調「不否認」這位被謔稱為「柯南哥」的面談官，稍有「言詞過激」行為，並打電話向李女黃姓夫家的父親「說明」，將予以適時懲處，並作成案例教育。

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據了解，相貌英俊的32歲黃男，在南部經營高級進口車零件器材；籍貫中國山東的李女，因會說流利韓語，在韓國重點的世宗大學商學院系研究所就讀。約3年前，黃男前往韓國旅遊，在唐人街吃飯時搭訕認識李女。

期間，兩人互留微信連絡，大半時間靠網路聊天培養異地戀感情。年前李女曾以第三地的留學生身份來台旅遊，藉以認識男方親友。最終在李女畢業返中後，兩人確認情侶關係，今年8月決定先在中國領結婚證，預訂取得台灣結婚許可的團聚證明後，再在台灣舉辦結婚典禮。

據了解，去年11月16日下午2時，兩人依指定時間各自抵達桃園機場二航廈，分別接受國境事務大隊面談官的隔離「口詢」，當時是由一名身材高大，頭髮微禿的男性面談官負責。

據李女回憶，這名面談官態度極不友善，在面談室就多次將紙袋摔在桌上，不斷用帶有台灣腔的口音快速訊問，比如兩人最初相識時的人事時地物，甚至連坐的位置和方向，巨細靡遺，她有些情節實在也記不清，對方便惡語相向，還指著他胸前掛著漫畫「柯南」的圖像，說他是「名偵探柯南喲！」凡事是騙不過他的。

她氣憤的說，對方還影射她是否是在韓國從事特種行業的女子，所以才會認識黃男。即使她拿出兩人長達兩年多的微信談天紀錄解釋，對方也置之不理。她實是被對方嚇的又怕又累，認為自已身為高知識水平的女性，不應受台灣面談官如此歧視、羞辱。

據了解，李女被拒絕入境後一路哭著直接被遣返，將無二次面談機會，日後得另向內政部，或由移民署函轉內政部向行政院提起訴願，才有可能再次獲得重新辦理團聚的機會。目前黃男則已飛往中國陪伴，靜待台灣行政訴願結果。對於此次李女指控內容，移民署將秉持毋枉毋縱的精神調查，若確有違失將依規議處，以維護機關形象與執勤紀律。

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移民署。（資料照）

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